台灣光罩CEO：依賴政府補貼是半導體行業最糟糕的策略 未來注定失敗

集微網消息，台灣光罩股份有限公司CEO吳國精表示，「依賴政府補貼是半導體行業最糟糕的策略，未來注定會失敗」。

據台媒電子時報報導，半導體行業，尤其是晶圓製造業，不可能僅僅靠大量投入資金就能立即取得成功。吳國精參與了台積電的創立過程。當時，他是台積電創始人張忠謀的直接下屬。他說台灣當局在台積電成立時沒有積極提供支持。台灣當局甚至不願意投資。與競爭對手相比，台積電之所以能夠取得今天的成就，是因為其工藝技術的進步和人才的培養。

張忠謀近日在與《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）進行現場會談時也指出，《晶片戰爭》有些小小要修正之處，例如過度強調台灣政府在台積電成立過程中扮演的角色，事實是政府只是投資者的角色，而且還不是心甘情願的投資者。張忠謀回憶，台積電成立七年後即1994年公開掛牌上市以後，政府立刻把48%的持股賣掉，「簡直是巴不得立刻賣光」，不過政府有提供其他形式的支持。