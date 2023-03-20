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水情吃緊 台積電南科廠啟動自主及再生水節水措施

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安平水資源回收中心今日啟用，挹注台積電南科用水。圖／台南市府水利局提供
安平水資源回收中心今日啟用，挹注台積電南科用水。圖／台南市府水利局提供

台積電今日針對南科水情吃緊做出回應，發言體系表示，公司就不同的限水階段備有因應計畫，同時攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力；因應減量供水橙燈，台積電南科廠區已透過自主節水（降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量等）及再生水替代措施，達成南科管理局用水總量管制目標，藉由台積電全面的營運持續管理政策及企業風險管理系統，不預期水情對營運有實質性影響。

台積電在永續報告書揭露，台積電視水資源管理為企業氣候變遷風險管理與天然災害調適的重要一環，為了遵循策略以達成目標，台積電發展五項核心行動，落實水資源管理。

公司也從「廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水率、降低系統排水損失」四大節水方向，不斷尋求節水機會。

台積電台南廠務處處長江世雄今日代表台積電參與台南市安平再生水廠通水啟用典禮致詞時說，台積電做到一滴水循環使用3.5次。隨安平再生水廠的落成，將讓台積電的用水效率更上一層樓，透過其每日1萬公噸的再生水挹注，明年擴大至每日3萬7,500公噸供水量，大大的幫助台積電，穩健達成2030年，全公司用水60%替代率的目標。

江世雄進一步說，台積電全球最先進的半導體製程，對用水的水質近乎苛求，透過公司的支持、實際的採用，希望能拋磚引玉，讓各界看見再生水技術的成熟、穩定，並一起支持使用再生水、建立不受極端氣候風險危害的穩定工業水源，用水庫高水位對抗極端氣候風險，持續創造經濟成長與永續價值。

台積電 水資源

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