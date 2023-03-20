華邦電獲選2023年度全球百大創新機構

華邦電（2344）今日宣布首度入選科睿唯安公布的2023年全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2023)，《全球百大創新機構》報告為科睿唯安每年透過衡量卓越的持續性及創新規模，遴選出位居全球創新領域頂端的百大機構。華邦集團今年首度獲獎入選百大名單，彰顯華邦集團持續性的創新研發實力及專利全球化布局的成果獲得肯定。

科睿唯安產品長Gordon Samson說：「恭喜華邦電首次入選科睿唯安全球百大創新機構，成為全球創新生態系的佼佼者。華邦電子展現卓越的創新力，在百大成功足跡指標和全球化指標均有優異的表現。」

華邦電及旗下集團公司將創新思維深植於企業文化中，積極鼓勵創新發明，審慎執行智慧財產權管理，並結合公司營運目標與研發資源制訂年度提案目標，提高連結產品開發策略的專利提案比重，落實公司同仁重視創新研發與強化智慧財產的保護意識。

華邦電總經理陳沛銘說：「積極創新是華邦電子及旗下集團公司的企業文化之一，在過去數年，華邦電子持續投入物聯網、智慧工業、醫療及車用等新興領域的產品應用開發，為需要高性能和安全性等的應用帶來性能升級，並提供客戶低功耗並減低環境衝擊的綠色產品。今年的入選，是肯定華邦電以專利形式表現創新的成果；我們將持續地結合智慧財產策略與營運目標，在執行產品與技術創新研發的同時，不斷地累積智慧財產數量並提升品質，著眼布局於重要的市場上，以強化長期競爭優勢。」

華邦電表示，在「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」的企業願景基石上，華邦集團將持續地開發綠色技術，於產品與製程開發過程融合創新思維，並將營運目標、新興應用需求與全球化等指標連結專利佈局策略，以提升專利品質與產品附加價值，進而展現華邦集團的營運韌性及前瞻性，創造企業經營價值，成為客戶信賴且不可或缺的夥伴。