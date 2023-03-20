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中科虎尾園區標準廠房落成 歡迎中小型及新創公司進駐

經濟日報／ 記者宋健生/雲林即時報導
中科虎尾園區標準廠房落成，歡迎中小型及新創公司進駐。記者宋健生/攝影
中科虎尾園區標準廠房落成，歡迎中小型及新創公司進駐。記者宋健生/攝影

中科虎尾園區標準廠房今(20)日舉行落成啟用典禮，並配合舉辦招商說明會。中科虎尾園區目前為生技醫藥產業發展的重點基地，已引進友霖生技（4166）、友杏生技、銘安科技及王子製藥等知名廠商，具有產業群聚優勢。

雲林縣工商策進會總幹事張耀文、雲林科大校長楊能舒、虎尾科大校長張信良，以及科學園區同業公會處長賴明志等人均出席祝賀。中科亦同時舉辦招商說明會，吸引逾百位潛在廠商代表參加。

中科目前僅台中園區有兩座標準廠房，長期以來一直處於滿租狀態，尚有不少廠商排隊等候進駐，為滿足產業界需求，中科2019年於虎尾園區規劃新建標準廠房，採符合生態、節能、減廢、健康的綠建築設計，今年2月竣工後正式推出。

虎尾標準廠房共有18單元，單元規格分為100坪、200坪、300坪3種，各單元之間並容許分隔、合併租用的使用彈性，可滿足不同廠商的需求。

在產學合作方面，鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，有利於中小型企業與新創公司的產學交流與技術合作。

此外，半導體封測大廠矽品精密也在虎尾園區加碼投資擴建新廠，新興科技產業聚落的發展成形可期。

中科管理局長許茂新指出，今年恰逢中科成立20周年，在園區廠商與同仁的共同努力下，中科五大園區近兩年的營業總額均突破兆元，從業員工已超過5.6萬人，同時配合政府施政目標及未來市場趨勢，以多元產業布局思維促進園區永續發展，朝向「精緻多元、優生活、節能永續」的園區發展目標邁進。

張耀文表示，將積極與中科共同建立優質投資環境，吸引更多廠商投資設廠。楊能舒及張信良兩位校長也說，身為在地的高等學府、長期致力於人才培育，將持續提供優秀且充沛人才以滿足園區廠商需求。

許茂新強調，中科虎尾園區的基礎設施建構完善，並有單一窗口的優質行政服務，是非常優質的投資環境。

虎尾園區的可出租廠地已近滿租，此次新推出標準廠房採綠建築規格設計，共有18單元，非常適合中小規模廠商及新創公司進駐，也是非常難得的機會，歡迎廠商朋友洽詢，加入中科一起拚經濟。

中科 生技

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