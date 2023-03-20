中華電攜手三總 以5G專網實現達文西手術3D AR遠距教學

中華電（2412）與三軍總醫院合作，成功利用5G專網技術實現達文西手術遠距3D AR實境教學。達文西手臂微創手術是一種高度精密的手術，其達文西機器手臂可提供高解析3D立體的手術影像，讓執刀醫師能清晰準確的進行手術與判斷，精準完成細微的手術步驟；改善2D手術影像教學缺少呈現手術過程的深度感，無法讓學生深入理解手術過程的細節和技巧。

此次利用擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像，透過中華電信5G專網與AR視訊協作平台，即時傳到遠端學生AR眼鏡，呈現3D立體影像，感受執刀醫師第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感，了解微創手術各個細節，指導老師也能在遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議，提高醫學教育的品質和效率。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，本次合作由中華電信協助三軍總醫院布建5G專網環境，提供本公司自行研發「AR視訊協作平台」，讓執刀醫師可專心開刀，同時遠端的學生身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用5G專網的高速率及安全性，提供AR眼鏡3D醫療影像，我們期待著這項技術能為遠距3D AR教學帶來更多的可能性，增加教學多元性和便捷性。

三軍總醫院洪乙仁院長表示，此次三總與中華電信合作，利用5G專網實現達文西手術遠距3D AR實境教學，這一創新的教學方式，為醫學教育帶來革命性的變革，創造沈浸式教學新體驗。

中華電信5G專網提供高速率、低延遲、大頻寬的安全高品值行動無線通信服務，可支持多種智慧醫療應用，例如：遠距醫療、醫療影像傳輸等，有助於提升醫療服務的品質和效率，並能確保醫療數據隱私性。中華電信會持續與醫療領域專家共同推動5G專網與智慧醫療創新應用。