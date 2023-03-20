快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

中華電攜手三總 以5G專網實現達文西手術3D AR遠距教學

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
中華電信與三軍總醫院合作，以5G專網實現達文西手術3D_AR遠距教學。圖為三軍總醫院林嶔技術長（左起）、方文輝執行長、佐臻梁文隆董事長、中華電信企客分公司吳麗秀總經理、三軍總醫院洪乙仁院長、陳元皓執行官、葉啟斌副院長、周濟寒政戰主任、王毓淇主任。中華電／提供
中華電信與三軍總醫院合作，以5G專網實現達文西手術3D_AR遠距教學。圖為三軍總醫院林嶔技術長（左起）、方文輝執行長、佐臻梁文隆董事長、中華電信企客分公司吳麗秀總經理、三軍總醫院洪乙仁院長、陳元皓執行官、葉啟斌副院長、周濟寒政戰主任、王毓淇主任。中華電／提供

中華電（2412）與三軍總醫院合作，成功利用5G專網技術實現達文西手術遠距3D AR實境教學。達文西手臂微創手術是一種高度精密的手術，其達文西機器手臂可提供高解析3D立體的手術影像，讓執刀醫師能清晰準確的進行手術與判斷，精準完成細微的手術步驟；改善2D手術影像教學缺少呈現手術過程的深度感，無法讓學生深入理解手術過程的細節和技巧。

此次利用擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像，透過中華電信5G專網與AR視訊協作平台，即時傳到遠端學生AR眼鏡，呈現3D立體影像，感受執刀醫師第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感，了解微創手術各個細節，指導老師也能在遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議，提高醫學教育的品質和效率。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，本次合作由中華電信協助三軍總醫院布建5G專網環境，提供本公司自行研發「AR視訊協作平台」，讓執刀醫師可專心開刀，同時遠端的學生身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用5G專網的高速率及安全性，提供AR眼鏡3D醫療影像，我們期待著這項技術能為遠距3D AR教學帶來更多的可能性，增加教學多元性和便捷性。

三軍總醫院洪乙仁院長表示，此次三總與中華電信合作，利用5G專網實現達文西手術遠距3D AR實境教學，這一創新的教學方式，為醫學教育帶來革命性的變革，創造沈浸式教學新體驗。

中華電信5G專網提供高速率、低延遲、大頻寬的安全高品值行動無線通信服務，可支持多種智慧醫療應用，例如：遠距醫療、醫療影像傳輸等，有助於提升醫療服務的品質和效率，並能確保醫療數據隱私性。中華電信會持續與醫療領域專家共同推動5G專網與智慧醫療創新應用。

中華電信 5G

延伸閱讀

衛武營亞洲首演 劇場大師作品《庫維爾1975：青春浪潮》

5G助達文西遠距教學 三總盼未來實現遠距手術

台灣逾四成女性骨盆鬆弛脫垂常漏尿 奇美推達文西手術

停經後又異常出血 小心子宮內膜癌上身

相關新聞

記憶體產業最壞情況將過？南亞科、華邦電這樣說

各界關注記憶體產業是否最壞情況即將過去，南亞科（2408）總經理李培瑛、華邦電（2344）總經理陳沛銘今（20）日分別提...

網通產業的這個技術未來不能沒有它 三大台廠受惠

隨資料中心對網路頻寬需求不斷快速增加，加上ChatGPT引動的AI熱潮全球為之瘋狂，除了將促使系統與晶片架構技術持續演進外，如何降低訊號衰減、增快訊號傳遞，已成為產業界迫切需要解決的問題。

友達彭双浪：面板剛性需求回來了！下半年將恢復景氣循環

友達董事長暨集團策略長彭双浪今（20）日證實，面板產業的「剛性需求」回來了！他透露，不僅是「見客戶的頻率高很多」、客戶的...

台積電張忠謀自由貿易瀕死說法 童子賢這樣解讀

台積電（2330）創辦人張忠謀日前指出，「隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡」，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（2...

施振榮：台灣是全世界朋友 透過台商可積極貢獻

地緣政治角力持續，美中對抗日趨白熱化，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣的定位是「全世界的朋友」，台灣應該透過台商在全球...

外媒：美國要重振半導體 台灣才是最佳盟友

彭博專欄作家提姆卡本（Tim Culpan）發文表示，如果美國想發展具靭性且分散全球供應鏈，就需要與擁有經騐、技能和領導力的夥伴合作來實現這一目標，而台灣就是半導體領域的最佳盟友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦