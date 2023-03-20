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友達彭双浪：面板剛性需求回來了！下半年將恢復景氣循環

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台中即時報導
友達董事長暨集團策略長彭双浪。記者李珣瑛／攝影
友達董事長暨集團策略長彭双浪。記者李珣瑛／攝影

友達董事長暨集團策略長彭双浪今（20）日證實，面板產業的「剛性需求」回來了！他透露，不僅是「見客戶的頻率高很多」、客戶的態度也「客氣很多」！彭双浪說，2023年下半年需求將強過上半年，並恢復到景氣循環的常軌。

「2023智慧友達展」即將於明（21）日對外開展，已接到供應鏈多達300組預約客戶。友達今天舉辦媒體參觀日，率先開箱友達在垂直場域、非純面板及非製造領域的耕耘成果。彭雙浪接受媒體採訪時，首度鬆口證實：「面板產業的剛性需求回來了！」。

彭双浪說，面板產業景氣有起色，不只電視面板有急單，包括IT用面板也有看到。他指出，PC面板儘管各產品別庫存不相同，但已逐漸回到健康水位。可以確定的是今年4-5月間，就可以看到落底回溫。

他指出，疫情帶動的宅經濟發燒時，2021年PC面板出貨量衝上2.4-2.5億片的高峰。今年預估PC面板出貨量落在1.9億片左右，雖然不如2021年，但已恢復到正常需求。

彭双浪說，由於過去兩年面板產業沒有新產能開出，因此當需求回到正常，預期供需狀況會更為健康，下半年產業狀況優於上半年，對後續報價也保持正向看法。

電視面板 彭双浪 友達

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