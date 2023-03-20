開箱2023智慧友達展 賦能韌性實現「永續智造．數位慧聚」新未來

友達光電（2409）以深厚的顯示技術為核心，持續以5G、AIoT構建高度靈活與數位化的智能製造模式，並致力成為將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商。今（20）日舉辦「2023智慧友達展」首度對外展示友達以「永續智造．數位慧聚」為主軸，提供智慧製造、淨零碳排、綠色能源的智慧永續解決方案，助攻企業以數位賦能布局永續商機，厚植產業競爭力。

面對產業環境變化，加上全球氣候變遷、國際淨零碳排趨勢，驅動企業加速數位、永續轉型同步躍進。友達立足智慧製造、投入數位轉型以落實ESG永續發展，並對接雙軸轉型策略，將自身轉型成功經驗，轉化為對外提供的智慧永續服務方案。其中，友達數位憑卓越的自動化、智能化、AIoT人機協作等解決方案，提升產能與良率；而隨著數位轉型和永續智造力道推進，亦促使友達宇沛以數據整合、淨零碳排等綠色永續解決方案崛起；加上友達能源長期深耕綠電、擴大使用再生能源，三方助力友達引領企業數位轉型浪潮，逐步落實減碳、零碳排藍海新趨勢，響應國際再生能源倡議RE100、進一步達成2050淨零轉型目標。

數位轉型推手 友達數位 AIoT賦能700企業智造韌性

在工業4.0浪潮下，智慧製造是讓企業強化自身競爭力、從規模競爭走到價值競爭的關鍵。友達光電自2015年啟動智慧製造，並在2020年邁大步，後接連摘下世界經濟論壇評選全球燈塔工廠、美國製造協會製造領導獎（MLA）、以及德國ROI-EFESO工業4.0獎等肯定。友達數位沿襲集團多年智慧製造的實力積累，針對產業需求與痛點，開創智慧節能、智働搬運、智能檢測、智慧物聯等全方位軟硬體解決方案，以豐沛的創新量能與研發實力，積極拓展多元垂直場域相關應用，與場域夥伴互補鏈結擴大影響力，賦能逾700家企業，引領智慧工廠轉型趨勢。

其中，為緩解疫情衝擊、少子化缺工等挑戰，並對應高漲的產業自動化需求，友達數位運用物聯網、AI、大數據、視覺辨識技術，結合無人搬運車（AGV）以及自主移動機器人（AMR），導入人機協作自動物料搬運系統（iAMHS），協助國內半導體封測廠生產效率增加15%，並符合現今製造態樣走向少量多樣化，加速完成生產之產線換線作業，讓產線調度更加彈性；同時，亦開發節能管理方案，攜手PCB載板大廠針對高耗能設備進行能耗分析，以AI模型推薦最佳參數進行回控，進而達到節約用電效果，使用電成功下降2~5%，打造生態圈產業韌性。

永續解決方案專家 友達宇沛助耗能廠碳盤查效率升5成

永續奠基於韌性，如何在優化生產效率與良率的同時，以數位輔助降低耗能以達成淨零碳目標，亦成為產業維持競爭力之關鍵。友達宇沛作為永續解決方案專家，以深厚廠房運轉經驗，將碳管理、水處理及智能化控制技術整合輸出，提供碳排管理、水資源管理、節能技術與資源循環服務，讓友達宇沛的營運目標在3年間大幅成長76%，掌握企業淨零商機。

包含結合廠區大數據資料庫，導入AI高智能管理系統，自主研發之碳管理平台「ACA Carbon Agent」，進行碳排數據盤查及提供「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，協助系統大廠透過數位化輔助排放源鑑別管理、分析及碳排放量計算，提高碳盤查效率50%；同時也攜手半導體晶圓大廠，將製造生產過程中的廢水有效分流，進行最佳水處理，並運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞，以達廢棄物減量，相較傳統設備節能50%，完整實現循環經濟、資源有效再利用的趨勢，為企業勾勒出淨零減碳路徑。

綠電走入日常 友達能源建置太陽能電廠衝刺500MW

為瞄準淨零減碳之路，發電去碳化、生活電氣化成趨勢，如何提升再生能源自主及多元亦至關重要。友達憑藉豐富統籌經驗及技術優勢，在太陽光電案場的建置擴及全台政府機關、公有房舍、學校、滯洪池、工業廠房、科學園區及畜牧設施等逾410處電廠，尤以屋頂型建置光電量近200MW，為全台最大屋頂型電廠專案實績，預計2023年累計完工建置光電裝置量將超過500MW，並躋身全台五大光電系統建置商之列。

同時，受惠於數位轉型發酵，友達儲能系統亦導入AI數據化管理，協助包括台電鳳山宿舍及台中市政府智慧社區等進行電網調節，輔以數據化的能源管理監控及調節水電供需，為社區量身打造合適且有效率的能管模式。友達透過軟硬體整合解決方案，協助供應鏈夥伴多元採購與規劃，落實線上線下全通路，期為客戶創造優異的能源效益，讓全民共享陽光。