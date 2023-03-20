日月光旗下環旭 攜手私募基金布局車聯網領域

半導體封測龍頭日月光投控（3711） 旗下環旭電子於今（20）日宣布，將與私募基金卓毅資本（Phi Capital）聯手收購TE Connectivity旗下的Hirschmann Car Communication （Hirschmann），以擴展在車聯網的布局，加強在汽車領域的實力。

上述收購案是透過環旭的全資子公司環鴻電子，與卓毅資本旗下的Ample Trading合資設立SPV，以4,800萬美元的估值收購Hirschmann。

卓毅資本是一家專注於產業投資的私募基金，深耕電動車等新汽車科技、半導體、智能製造等領域；至於Hirschmann 則為全球汽車天線供應商之一，專注於提供車載網絡解決方案，該公司總部位於德國，並在德國、匈牙利等地擁有生產基地，客戶群包括各大汽車巨頭。

日月光表示，此次收購將有助於環旭擴大其在汽車電子領域的產品設計和技術優勢，增強其在車聯網和V2X技術方面的實力，可更好地服務其全球汽車產業客戶，同時也提升Hirschmann在製造、品牌和服務等方面的能力，實現更好的成本管理，提升營運效率。

日月光強調，透過上述合作收購案，未來將可整合更多台灣的優勢技術，進一步在全球汽車供應鏈的領域中取得更大的市占率。