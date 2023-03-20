宏碁智醫傳捷報 AI醫材擴展泰國醫院

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）積極響應醫療新南向的政策，今年與兩家泰國公立醫院簽訂合作意向書（MOU），並成功導入宏碁智醫旗下智慧醫材VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變），以提升泰國當地糖尿病患者的眼睛照護品質。

VeriSee DR是宏碁智醫的旗艦眼科AI產品，在台灣已有超過150家各級醫療院所，包含近8成的醫學中心採用，是全台灣落地最廣泛的眼科AI智慧醫材。VeriSee DR自前年起落地海外，年初更於泰國地區導入兩家擁有專門收治糖尿病患者的公立醫院Wiang Pa Pao Hospital和Fort Ingkhayutthaborihan Hospital，輔助醫師在糖眼判讀上加速時間並提升準確度，有助患者早期治療，降低糖尿病眼病造成的失明風險。

宏碁智醫擴大泰國地區的推廣計畫，不僅為泰國帶來更多智慧醫療的臨床應用案例，同時也有助於將台灣的智慧醫療產品輸出國際市場，為全球更多的糖尿病患者帶來更好的醫療品質。