日本晶片行業的一顆「隱形寶石」 大量供貨台積電

集微網消息，據彭博社報導，日本Valqua Ltd.生產用於儲存晶片製造化學品的巨型超潔淨儲罐，該公司預計本財年銷售額將創下歷史新高。

據台灣工業技術研究院分析師 Mitsuhiro Osawa 稱，它是迄今為止世界上最大的此類儲罐供應商，提供了台積電所使用的幾乎所有儲罐。

據悉，通常每個代工廠需要消耗數百個定製的儲罐。這些儲罐的直逕可達4米，高度可達9米，Valqua在其內部鋪設了氟樹脂板。將非粘性薄片貼合於曲面需要熟練工人的雙手，連接罐體和機械的管道也必須加襯裡，整個罐體生產過程在潔淨的環境中進行。

Valqua總裁Yoshihiro Hombo表示，分子級的雜質會使罐中的整個化學溶液報廢，因為它會大大降低尖端晶片製造的產量。我們和化學品製造商通過在超潔淨條件下製造、運輸和儲存這些化學物品來支持完整的供應鏈，這不是可以輕易復製的事情。

據報導，Valqua一半以上的銷售額來自半導體製造商，其與晶片行業的緊密關系幫助它在同行中脫穎而出。Valqua不久前公佈營業利潤躍升41%，Hombo表示相信未來四年收入將至少增長30%。

Hombo表示，盡管需求已從疫情的高位大幅下降，但晶片製造廠商並未顯示出支出放緩的跡象。市場情緒實際上並未受到影響，因為半導體製造行業的巨頭們往往會加速投資以與競爭對手保持距離。”

據悉，三星電子也生產這種巨型超潔淨儲罐。Hombo解釋到，半導體製造過程中使用的各種化學品必須不含汙染物，清潔晶圓所需的純度相當於繞地球一圈而沒有發現比人類頭發十分之一寬的塵粒。根據Hombo的說法，這些極端可可的條件使小公司很難進入，而對大公司來說則沒有吸引力。

Valqua是日本製造商網絡的一部分，這些日本半導體鏈廠商在全球晶片供應鏈中佔據著一個利基但不可或缺的部分。例如，Disco Corp.是業界首選的矽晶片切割機供應商，而JSR Corp.則提供 Valqua 儲存的高純度化學品。

“在日本製造儲罐的成本較高，但一些頂級芯片製造商仍然青睞日本作為採購供應的最佳地點，”Hombo表示。Valqua的新工廠預計將於2025年1月投產，部分資金將由日本政府提供。