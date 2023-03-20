三星等韓廠 Q1晶片業務或虧數十億韓元
集微網消息，由於內存晶片價格疲軟和庫存增加，三星等韓廠可能在今年第一季度虧損數十億韓元。
據韓媒The Korea Herald報道，根據三星曏金融監管侷電子披露委員會DART提交的監管文件，截至去年第四季度，其庫存達到52.2萬億韓元（399億美元）的歷史新高，而前一年為41.4萬億韓元。
數據顯示，該公司的晶片業務部門佔總收入的最大份額，2022年為29.1萬億韓元，比2021年同期增長近12.6萬億韓元。
根據另一家韓國存儲廠商提交給監管機搆的文件，其庫存在上述期間同比增長約75%至15.7萬億韓元。該公司專注於DRAM和NAND閃存晶片，佔其收入的90%以上，因此在低迷的市場環境下受到的打擊更大。
市場觀察人士稱，PC DRAM和NAND存儲晶片的價格越來越接近成本。KB Securities預測DRAM和NAND晶片的價格在1月至3月期間將分別進一步下降19%和18%。
在近日的股東大會上，三星對其今年的晶片業務做出了悲觀預測，但表示將繼續投資以確保無塵室和技術進步，以努力轉危為安。
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