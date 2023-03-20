快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

三星等韓廠 Q1晶片業務或虧數十億韓元

集微網／ 集微網

集微網消息，由於內存晶片價格疲軟和庫存增加，三星等韓廠可能在今年第一季度虧損數十億韓元。

據韓媒The Korea Herald報道，根據三星曏金融監管侷電子披露委員會DART提交的監管文件，截至去年第四季度，其庫存達到52.2萬億韓元（399億美元）的歷史新高，而前一年為41.4萬億韓元。

數據顯示，該公司的晶片業務部門佔總收入的最大份額，2022年為29.1萬億韓元，比2021年同期增長近12.6萬億韓元。

根據另一家韓國存儲廠商提交給監管機搆的文件，其庫存在上述期間同比增長約75%至15.7萬億韓元。該公司專注於DRAM和NAND閃存晶片，佔其收入的90%以上，因此在低迷的市場環境下受到的打擊更大。

市場觀察人士稱，PC DRAM和NAND存儲晶片的價格越來越接近成本。KB Securities預測DRAM和NAND晶片的價格在1月至3月期間將分別進一步下降19%和18%。

在近日的股東大會上，三星對其今年的晶片業務做出了悲觀預測，但表示將繼續投資以確保無塵室和技術進步，以努力轉危為安。

庫存

延伸閱讀

韓國2月ICT出口額同比連降8月 其中半導體出口年減41.5%

傳蘋果已自研OLED驅動芯片 業內人士：假消息

英特爾晶圓廠尋求德國政府50億歐元補貼

月增28%！韓國1月半導體庫存增速創27年來新高

相關新聞

記憶體產業最壞情況將過？南亞科、華邦電這樣說

各界關注記憶體產業是否最壞情況即將過去，南亞科（2408）總經理李培瑛、華邦電（2344）總經理陳沛銘今（20）日分別提...

網通產業的這個技術未來不能沒有它 三大台廠受惠

隨資料中心對網路頻寬需求不斷快速增加，加上ChatGPT引動的AI熱潮全球為之瘋狂，除了將促使系統與晶片架構技術持續演進外，如何降低訊號衰減、增快訊號傳遞，已成為產業界迫切需要解決的問題。

友達彭双浪：面板剛性需求回來了！下半年將恢復景氣循環

友達董事長暨集團策略長彭双浪今（20）日證實，面板產業的「剛性需求」回來了！他透露，不僅是「見客戶的頻率高很多」、客戶的...

台積電張忠謀自由貿易瀕死說法 童子賢這樣解讀

台積電（2330）創辦人張忠謀日前指出，「隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡」，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（2...

施振榮：台灣是全世界朋友 透過台商可積極貢獻

地緣政治角力持續，美中對抗日趨白熱化，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣的定位是「全世界的朋友」，台灣應該透過台商在全球...

外媒：美國要重振半導體 台灣才是最佳盟友

彭博專欄作家提姆卡本（Tim Culpan）發文表示，如果美國想發展具靭性且分散全球供應鏈，就需要與擁有經騐、技能和領導力的夥伴合作來實現這一目標，而台灣就是半導體領域的最佳盟友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦