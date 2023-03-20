外媒：美國要重振半導體 台灣才是最佳盟友

集微網消息，彭博專欄作家提姆卡本（Tim Culpan）發文表示，如果美國想發展具靭性且分散全球供應鏈，就需要與擁有經騐、技能和領導力的夥伴合作來實現這一目標，而台灣就是半導體領域的最佳盟友。

美國友岸外包未納入中國台灣

卡本發佈評論表示，美國試圖重建聯盟來應對具有威脇性的國家，但美國對待盟友的方式令人費解。據悉，台積電創始人張忠謀近日在對美國限製中國大陸大陸取得美國先進晶片表示贊同，但對美國提出的友岸外包（friendshoring）提出異議。

美國所提出的友岸外包旨在將供應鏈從中國大陸轉到可信賴的國家，張忠謀提出「這裡面並不包括台灣」。張忠謀指出，台灣被稱為是最危險的地方，讓美國認為不能全然依賴台灣，美國商務部長雷矇多也曾經說過這樣的話，這對台灣是一種困境，必須思考其中的原因。

卡本認為，美國商務部長的考慮是對的，但張忠謀所言也是事實。儘管美國沒有明確排除台灣的政策，但不將台灣列為友岸外包的盟國名單，卻要求其半導體產業到高成本地方設廠。據悉，整個供應鏈包括晶片設計、軟件工具、材料、設備、知識產權和製造，美國佔據了全球市場的39%，而美國在晶片法案資金補助的環節裡只著重於製造。

建立晶片供應鏈 台灣是最佳盟友

文章稱，對於美國來說，在技術方面尤其是半導體行業，沒有比台灣更好的盟友。

文章強調，台灣半導體業是美國材料、設備和設計工具的最大買家，創造了數以千計的高薪、前沿的美國工作崗位，還向美國公司提供服務，使英偉達、AMD、高通、博通和蘋果等公司能夠主導其市場。儘管英特爾是台積電的潛在競爭對手，而且其CEO基辛格曾表示要將製造業務從台灣轉移出去，但台積電依舊是英特爾的供應商。

文章認為，隨著美國試圖加強其晶片製造業，需要台灣商界和政界領導人參與進來。他認為，台積電擁有建立和擴大晶片製造工廠的經騐，鴻海擁有管理復雜的電子供應鏈方面的經騐。如果美國想真正致力於發展具有彈性和分散的全球供應鏈，那麽美國需要與那些擁有經驗、技能和領導力的夥伴合作來實現這一目標，美國應開始稱台灣為盟友。