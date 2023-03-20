台灣2月對大陸及香港IC晶片出口同比下降31.3% 創14年最大跌幅

集微網消息，據彭博社報導，由於中美緊張關系升溫以及市場對電子產品的需求持續下降，台灣2月份對中國大陸和香港的集成電路晶片出口同比下降31.3%，這是連續第四個月出口下降。

台灣財政部門的數據顯示，2月份台灣出口到中國大陸和香港的IC晶片同比下降 31.3%。這是自2009年以來最嚴重的跌幅，超過了1月份的下跌27.1%。

根據彭博社的計算，中國大陸在台灣IC出口中的市場份額跌至2019年2月以來的最低水平。

台灣對中國大陸集成電路出口佔比

2月份，台灣出貨的全球半導體總量比去年同期下降了17.3%。對美國的出口增長了22.3%。

巴克萊銀行經濟學家Bum Ki Son表示：年初整體工廠活動放緩，趨勢弱於往常。他補充稱，韓國也出現了同樣的趨勢。

美國試圖限製中國大陸研發最先進技術。1月，拜登政府與日荷達成協議，限製向中國出口先進的晶片製造設備。知情人士稱，荷蘭的最新限製措施可能影響包含TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i的出口，上述型號都屬於浸沒式DUV設備。