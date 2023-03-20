疫後國境重開 有意出國就業或進修畢業生比例是疫前6倍

畢業季還有三個多月，為新鮮人步入職場暖身，大專校院的校園徵才陸續開跑，1111人力銀行調查發現，為了提升求職優勢，近6成的大學生選擇以企業實習提前接軌職場，主要原因為增加實務經驗64.2%、提前熟悉職場環境59.5%、了解企業文化42.8%以及累積人脈35.7%。此外，疫後解封國境重開，有意出國就業或進修的畢業生比例回升到2成3，是疫前6倍之多。

1111人力銀行媒體總監陳尹柔表示，企業實習可以為準備進入職場的新鮮人打下堅實的基礎，除了可以讓學生接觸到職場的工作環境和工作流程，將所學的理論運用在實務上，更能透過實習建立人際網絡，為職涯加分。

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至於在投入職場之前要如何掌握最新的數位趨勢，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，特別成立生成式AI創新學院( https://www.1111.com.tw/200493/ )，集結專家學者共同開設ChatGPT免費線上課程，禮聘36位產官學專家，提供免費教學，第一場傳授Chat GPT魔法咒語，教導廣大的上班族如何下對指令，第二場講座，由台灣人工智能產業協會講師孫善堂接棒開講，分享人工智能如何顛覆人類社會，活動已吸引近千人上線交流，陸續還有連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、台大資工系副教授陳縕儂、知名Youtuber科技旅人毛巾、核果智能科技執行長李厚均等人在線上開課，只要登入1111會員即可免費報名上課。

1111人力銀行同時投入大量資源，建立新版的「AI新智慧求職大平台」，4月10日正式上線，將舉辦「測試及創意大賽」，歡迎新生代的菁英測試，第一名獎金十萬元，邀請青年學子來挑戰。

陳尹柔表示，除了企業實習，建議同學可以多管齊下，就學期間可以透過參與企業舉辦的競賽來展現專業能力與技能，不但可以激發學生在特定領域的潛力，還能廣泛運用創意思維、解決問題能力，以及團隊合作能力，而這些軟實力都將成為未來投入職場的優勢。

調查也發現，隨著疫情趨緩國境解封，有意出國就業或進修的畢業生比例回升到2成3，已經回到疫情前的水準，對比疫情期間有意出國發展的新鮮人占比只剩下個位數字，差距高達6倍。進一步詢問新鮮人計畫出國做什麼？結果發現拿學位42.8%比例最高，其次是打工度假31.4%、找正職工作14.2。

陳尹柔分析，長達3年的疫情，讓新鮮人被迫改變計畫，企業外派的機會也大幅減少，而這一切在國境解封後逐步回歸常態，也激起新鮮人出國再進修的渴望。因為人才本來就具有全球流動性，出國學習新的知識、技能除了能提高自身的能力，增加就業競爭力，擁有國際經驗也能大幅提高未來在職務及薪酬上的競爭力。