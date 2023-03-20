快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

新加坡、大陸全出局！ 傳高通將部分封測訂單轉向台灣

集微網／ 集微網
高通因應地緣政治風險，持續調整供應鏈。（路透）
高通因應地緣政治風險，持續調整供應鏈。（路透）

據钜亨網報導，高通因應地緣政治風險，持續調整供應鏈，預計明年對台採購金額將攀升至3000億元以上，續創新高，其中，封測領域過去多在新加坡與中國大陸下單，現則將部分生產移至台灣，封測廠如日月光投控 與京元電，以及測試接口的精測、穎崴都可望受惠。

由於中美科技戰造成地緣政治情緒緊張，為降低斷鏈風險，全球從品牌廠、IDM大廠，再到IC設計業者都開始調整供應鏈比重，除因應中國大陸需求，履行在地製造外，針對非中國的全球需求，也積極調降中國製造的比重，轉往台灣等地生產。

高通目前已將多數較成熟製程的晶片轉往台廠生產，如電源管理晶片（PMIC）等，隨著晶圓代工交由台廠生產，後段封測業務也順勢由台灣業者承接，對高通而言除可降低晶片運送的碳排放量，也可分散風險與方便管理供應鏈。

此外，高通在測試接口領域過往多下單給日、韓業者，隨著高通與台灣供應鏈越趨緊密，台廠如精測、穎崴也可望參與新一代產品開發，進一步取代其他業者，成為新的成長動能。

相關新聞

記憶體產業最壞情況將過？南亞科、華邦電這樣說

各界關注記憶體產業是否最壞情況即將過去，南亞科（2408）總經理李培瑛、華邦電（2344）總經理陳沛銘今（20）日分別提...

網通產業的這個技術未來不能沒有它 三大台廠受惠

隨資料中心對網路頻寬需求不斷快速增加，加上ChatGPT引動的AI熱潮全球為之瘋狂，除了將促使系統與晶片架構技術持續演進外，如何降低訊號衰減、增快訊號傳遞，已成為產業界迫切需要解決的問題。

友達彭双浪：面板剛性需求回來了！下半年將恢復景氣循環

友達董事長暨集團策略長彭双浪今（20）日證實，面板產業的「剛性需求」回來了！他透露，不僅是「見客戶的頻率高很多」、客戶的...

台積電張忠謀自由貿易瀕死說法 童子賢這樣解讀

台積電（2330）創辦人張忠謀日前指出，「隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡」，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（2...

施振榮：台灣是全世界朋友 透過台商可積極貢獻

地緣政治角力持續，美中對抗日趨白熱化，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣的定位是「全世界的朋友」，台灣應該透過台商在全球...

外媒：美國要重振半導體 台灣才是最佳盟友

彭博專欄作家提姆卡本（Tim Culpan）發文表示，如果美國想發展具靭性且分散全球供應鏈，就需要與擁有經騐、技能和領導力的夥伴合作來實現這一目標，而台灣就是半導體領域的最佳盟友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦