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IGBT需求大增背後：客戶瘋狂搶貨 產品價格漲繙天
當前，半導體行業仍處於下行周期，晶片業普遍面臨客戶砍單和產品價格下跌壓力，但IGBT卻在電動車與太陽能光伏兩大主流應用需求大增、瘋狂搶貨下，近期大缺貨，不僅價格漲翻天，業界更以不是價格多高的問題，而是根本買不到來形容缺貨盛況。
IGBT是近期半導體元件中，唯一還能大漲價且一路供不應求的品項，主因現階段供應量有限，但太陽能電廠瘋狂建設，其逆變器對IGBT需求龐大，加上電動車也高度需要IGBT，各大車廠頻頻出手搶購所致。
談到IGBT有多缺？ 茂迪董事長葉正賢直言，漲價搶貨已不是新鮮事，不是價格多高的問題，而是根本買不到，研判這波缺貨潮還會延續一陣子。
業者分析，IGBT大缺貨有二大原因，首先是當前太陽能逆變器採用IGBT的比重大幅提升，其次是目前半導體產業正處於調整期，不僅產能有限，而且許多產能都被電動車廠搶走，在排擠效應下，導致IGBT大缺。
供應鏈透露，漢磊今年初調漲IGBT產線代工價一成左右，在晶圓代工報價普遍回調之際，漢磊逆勢漲價，凸顯市況火熱。
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