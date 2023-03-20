2023年科睿唯安全球百大創新機構今頒獎典禮 鴻海等11家機構獲獎

2023年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮將於今（20）日下午舉行，今年臺灣機構表現十分優異，共有11家機構入榜，排名高居全球第三，已是連續3年創下歷史新高。上榜機構包含蟬聯多次的鴻海（2317）（Foxconn）、工業技術研究院（ITRI）、聯發科（MediaTek）和廣達電腦（Quanta Computer），以及再次入榜的友達光電（AUO）、台達電（Delta Electronics）、瑞昱半導體（RealTek Semiconductor）、台積電（TSMC）、緯創資通（Wistron）；首度入圍的則有南亞科技（Nanya Technology）和華邦電子（Windbond）。

自2012年以來，國際知名調研機構科睿唯安（Clarivate）每年主動調查分析並發表全球百大創新機構報告，評比全世界最具創新精神的企業與機構。面對國際政經環境持續受到疫情、戰爭及通膨等衝擊困境，今年臺灣機構獲選數再創新高，更突顯了臺灣產業布局關鍵技術，並引領創新的軟硬實力。

全球領先的專業資訊服務領導者科睿唯安於年初發表2023年全球百大創新機構報告，科睿唯安智權策略長Vasheharan Kanesarajah將特地出席今天下午，在張榮發基金會國際會議中心舉行的百大創新機構頒獎典禮。

主辦單位表示，今年入榜的11家臺灣機構 — 工研院、鴻海、聯發科、廣達電腦、台積電、友達光電、台達電、瑞昱半導體、緯創資通、南亞科技和華邦電子，都將出席頒將典禮分享臺灣產業創新能量與其卓越的價值。

根據科睿唯安近四年發布「全球百大創新機構獎」臺灣獲獎機構，呈現逐年成長的佳績。從2020年得獎的工研院、鴻海、廣達電腦、宏達電等四家；2021年則為工研院、鴻海、廣達電腦、華碩電腦、金寶電子等五家；2022年得獎者包括工研院、鴻海、聯發科、廣達，再加入首度進榜的台積電、友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體等，共有九家機構獲獎。

其中，工研院更創下連續6年、第7度獲獎，成為臺灣獲獎次數最多的機構。足證工研院長期深耕智慧財產權領域，以專利生態系營運策略，掌握國際專利布局，並透過專利融資、專利作價、專利池等靈活多元的方式，協助臺灣廠商創造價值，邁向新藍海市場有成。