工研院：MWC 2023啟動後5G時代 6G、元宇宙議題大熱

工研院今（17）日舉辦「MWC 2023行動通訊大展重點趨勢研討會」，分析師指出，MWC 2023揭示後5G時代已經來臨，全球通訊產業的重點已轉往下一世代通訊技術B5G（beyond 5G）、6G，6G卡位、衛星通訊、元宇宙等均是熱門議題。

根據GSM協會（GSMA）最新統計，截至2023年1月，全球87個市場230運營商已推出行動5G服務，許多非洲、亞洲發展中市場的5G服務也將在2030年上線，雖然5G採用不斷擴大，但有超過50%的GSMA調查對象認為，5G只是一種速度升級，而不是真正的新技術，導致5G服務產生價格壓力且市場競爭加劇。因此，如何深化5G應用、滲透並努力增加變現機會，成為通訊產業的關注重點。

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，全球在數年疫情衝擊下，除了加速促進企業營運和個人生活的數位轉型，帶動遠距離和零接觸應用服務市場需求，也促進行動通訊技術突破和設備升級，呼應這個疫後轉型熱潮，今年MWC大會展覽即以「速度（Velocity）」為核心主題，貫穿5G加速、真實（Reality）、開放網路、金融科技、萬物數位化等五個關鍵議題，揭示行動通訊産業正專注于加速增長、合作關係和積極變革。

另一方面，不少國家和企業已將發展目標瞄準6G通訊技術，台廠具有全球領先的半導體資通訊設備研發與製造能力，建議應觀測國際上重要國家、組織在6G發展的動態，並積極參與國際標準制定與科技應用，同時也不能忽略地緣政治的影響與淨零排放的思維，才能超前部署6G產業的未來競爭力。

工研院歸納今年MWC三大展覽重點，首先，5G技術加強智慧化聯通，扮演數位轉型支持者要角，元宇宙應用、AI整合、開放架構、綠網節能都是大廠的布局重點。

工研院從MWC 2023看次世代行動通訊發展趨勢與大廠布局，指出由於5G技術標準已邁入5G-Advanced階段，引領行動通訊產業對利用人工智慧及機器學習改善網路智慧化，以及無人機和XR應用，延續RedCap（Reduced Capability）物聯網技術標準的發展，許多國際大廠更加關注如何提高網路節能效果議題，甚至提前布局。

第二，6G技術納入淨零排放思維，非地面通訊打造未來全覆蓋的立體通訊。

工研院觀察，MWC 2023勾勒下階段通訊技術為6G技術標準做鋪陳，除強化通訊功能，也納入淨零排放的思維開發相關產品、並融入企業經營理念。技術發展上更廣泛的結合AI/ML、智慧反射面板（RIS）等工具來達成基地台的通訊效能與覆蓋範圍，達成智慧能源調控、搭配混合電力與儲能設施等。

另一方面，非地面網路（NTN）通訊也成關注焦點，包含多衛星軌道（GEO、MEO、LEO）通訊的情境展示、高空平台（HAPS）互補性、智慧手機連接衛星等方案，可應用於全球覆蓋、乃至外太空通訊的技術演進。展望未來，通訊產業的下個里程碑將是可利用隨身裝置上網寬頻服務，形成無處不在、可隨時隨地進行直播、追劇的連線情境等，都為6G的通訊情境帶來無限的想像空間。

第三，元宇宙帶動娛樂與工業之數位雙生成型，交通連網強化安全與出遊體驗。

工研院觀察，在MWC 2023展會上，元宇宙、混合實境（XR）、沉浸體驗成為各家的熱門展示應用重點，顯見應用於娛樂、工業領域的數位雙生（Digital Twin）儼然成型。廠商展示各類XR眼鏡與穿戴裝置，用於電玩競技、球賽直播、虛擬主播、社交/工作平台、城市導覽等結合現實世界的數位應用，讓現場觀展者體驗元宇宙世界的沉浸體驗。

另一方面，MWC 2023充分展現國際大廠在車聯網（V2X）領域上探索更多的應用，顯示未來交通將更為立體、安全性更高、路線規劃更智慧且達到節能減碳。預期在未來，無人自動駕駛車輛廣泛使用下將會更受重視，無論是路上自駕汽車、腳踏車、無人載具、無人機乃至未來的飛行車輛，將對未來交通與物流擘劃新前景。