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台積電美國廠4奈米明年量產 高通陳若文：高通將是首批客戶
台積電（2330）美國亞利桑那州廠預計在2024年量產4奈米，高通（Qualcomm）全球資深副總裁暨首席營運長陳若文今（17）日表示，高通將是台積電美國廠4奈米的首批客戶。
高通位在竹科的新竹大樓今天落成啟用，台積電歐亞業務暨研究發展資深副總經理侯永清出席致意，並參加高通舉辦的產業高峰會，展現雙方的緊密關係。
針對市場關注，高通是否評估在台積電亞利桑那州廠投片生產，陳若文回應，其實高通很早就開始評估，並說，高通會是台積電美國廠4奈米製程的首批客戶。
陳若文進一步說，外界誤解台積電的美國大客戶要求台積電將台灣的產能搬至美國，實際上，客戶是希望台積電在美國也能建置產能，至於成本，他不認為是個問題。
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