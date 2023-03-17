邁進零廢棄 聯電循環經濟資源創生中心動土

聯電（2303）今(17)日宣布，投入18億元在南科Fab12A廠區成立「循環經濟資源創生中心」。聯電表示，此為南科首座廢棄物資源化研發中心，也是國內產業循環共生及轉型的重要指標，預計2025年正式啟用後，每年可減少1.5萬公噸的半導體製造廢棄物，顯示聯電邁向循環經濟的決心，也推動台灣科技產業朝永續循環、零廢棄邁進。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電在台灣深耕40餘年，其中南科廠更是特殊製程的生產與研發重鎮，不僅擴充產能、精進研發，更落實企業永續的承諾。此次以南科為基地打造循環經濟資源創生中心，推動「資源循環最大化，廢棄物處理最小化」，深信在與價值鏈夥伴攜手合作下，可以引領台灣企業與國際接軌，創造資源再生循環、轉廢為能的永續競爭力。

聯電表示，循環經濟資源創生中心以零廢棄為目標，初期將針對半導體產業製程中產出的廢棄物，資源化為再生產品出售或回用，包含將廢液與污泥轉化為工業級產品；而無法純化的廢溶劑則透過熱裂解產生燃料氣供廠內循環使用，以達節能減碳及資源創生目的。

聯電預估，創生中心成立之後，每年約可將1.5萬公噸廢棄物轉換成資源化產品，減廢比例達1/3，並創造產值約一億元的綠色經濟效益。未來將持續研發廢溶劑及廢塑膠以熱裂解技術，產生能源再利用或發電應用，降低能源成本，達成經濟與環保雙贏。

聯電表示，依公司永續策略藍圖擬定循環經濟策略，推動廢棄物廠內循環利用與資源化，降低廢棄物委外處理量；也同時減少過往委外運送廢棄物處理之風險、運輸距離與降低原料開採，預計每年約可減少5,000噸碳排放，相當於13座大安森林公園的年碳吸附量。

聯電指出，目前南科Fab12A廠內已建置電解取銅系統工程，進行硫酸銅廢液的循環再生應用，將原本委外清運處理一年約1,600噸的硫酸銅廢液，轉製成再生成銅管商品，建構高值循環再生模式，預估每年可產生超過1,300萬元的收益。此外，聯電也積極推動廢光罩廠內資源化專案，將廢光罩在廠內經過清洗設備去除圖面後，再生成石英基板出售。