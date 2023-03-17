Satellite 2023登場 低軌衛星國家隊搶商機

全球最大衛星展會Satellite 2023於3月14至16日在美國登場，來自全球包括SpaceX、OneWeb等超過350家廠商共襄盛舉。經濟部工業局與國科會帶領14家台廠參展，組成「Taiwan Space台灣形象館」，本年展示內容以我國太空產業鏈能量為主，涵蓋衛星關鍵元件與材料、下世代通訊關鍵模組與元件等最新產品。

工業局近二年透過主題式補助計畫，支持企業組隊投入低軌衛星終端設備與關鍵技術開發，包含家用、車用、海事、航空器等衛星終端設備，如創未來、鐳洋、耀登、芳興、稜研、昇達科等公司已有具體研發突破，顯現台廠正往高附加價值的供應鏈角色邁進。

本次展覽台廠產品精銳盡出，在衛星通訊設備部分，創未來科技首度發表最新移動式車用玻璃平板衛星終端設備，並展示其最新合成孔徑雷達（SAR）與衛星通訊酬載解決方案，搶攻未來龐大車用終端與衛星通訊酬載市場需求。

鐳洋科技鎖定衛星商用市場，展示可高度客製化的相位陣列天線與低軌衛星固定式終端設備；國內少數具有太空飛行履歷的芳興科技，也推出一體式（All-in-One）的海事天線系統、地面遙測控制基站與衛星端螺旋天線。

稜研科技今年則發表具低損耗、高可靠性、高耐用性的新型毫米波雙極化晶片天線（AoC）解決方案，以及研發中的航空陣列天線等，展現台灣充沛的創新技術能量。

此外，多家關鍵零組件、次系統領域業者也展示旗下最新技術規格產品，包括也翔國際的小型地面終端（VSAT）、家用衛星通訊（DTH）規格天線、泰藝電子的衛星通信計時模組、全訊科技的毫米波功率放大器、譁裕實業的衛星連網IoT技術、捷揚航電的先進衛星影像處理技術、星宇移動的微型太空高速數據記憶體、宏誠動力的多層抗輻射金屬保護層、富世達的衛星鉸鏈等。

此外，本次展覽也首次展示台廠在檢測端的能量，如歐姆佳的十倍速相位陣列天線快速量測與自動校正系統、衛普科技的雷達射頻接收天線測試校準等，未來將可協助衛星產品快速量產與檢測校正。

此次展覽期間，台灣館每日也舉辦多場一對一交流媒合活動，安排多家國際知名航太廠商，如OneWeb、Airbus、Kymeta等與台廠進行商談交流。政府也將持續協助業者拓展海外行銷，推升台廠扮演更關鍵的供應鏈角色。