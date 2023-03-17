迎淨零趨勢、ChatGPT熱潮 2023VLSI國際研討會聚焦節能晶片、量子計算

全球近期熱議的ChatGPT、電動車車載應用服務等，仰賴半導體技術推進。為搶先掌握下一波科技發展趨勢，在經濟部技術處支持下，由工研院主辦邁入40年，世界領先的技術研討會「2023國際超大型積體電路技術研討會」（VLSI TSA），將於4月17日至20日於新竹國賓飯店登場，邀請重量級貴賓，曾協助Google取得量子霸權的關鍵推手John Martinis分享實驗資料，及探討如何使用超導體構建量子計算機；Intel首席工程師Robert Munoz也將分享小晶片（Chiplet）時代的關鍵應用。

AI人工智慧眾多應用，都依賴於半導體技術的進步來實現創新。為了應對不斷變化的半導體行業需求以及技術與設計之間的緊密連結，引領半導體產業發展的年度盛會「2023 國際超大型積體電路技術研討會」（VLSI TSA)， 吸引世界各地的專家針對半導體研究、開發和製造的進展進行技術交流。今年匯集美國普渡大學、美國麻省理工學院、英特爾、法國半導體研究機構CEA-Leti、東京大學、NVIDIA 、全球電子設計創新巨擘Cadence 等全球領域專家探討未來趨勢，如節能超大規模積體電路技術、記憶體中神經形態演算、量子計算之設備和設計、小晶片時代的工業規模再利用及汽車感測器等。

例如在法國半導體研究機構CEA-Leti，領導矽元件事業部門的Olivier Faynot認為，全球數位化之下，數據量到2030年將激升至500 Zetabyte，因此他也將會分享資料生成、傳輸、計算和儲存相關功耗影響的發展與關鍵節能要素；同時，致力於研究量子計算、過去曾協助Google取得量子霸權的關鍵推手John Martinis，也將剖析未來十年量子演算法的應用以及發展趨勢；此外，Intel首席工程師Robert Munoz也將分享小晶片（Chiplet）時代的關鍵應用。今年研討會除了連續四天的實體會議，部分議程開放全球線上同步直播，開幕當天也將舉辦高科技產業矚目的年度盛事「2023 ERSO AWARD」頒獎典禮，表揚國內傑出的產業人士。3月24日前報名享早鳥優惠，歡迎踴躍報名，報名網址：https://expo.itri.org.tw/2023VLSITSADAT/。