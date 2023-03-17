長華*去年EPS 3.16元 去年下半年股息1.8元

長華*（8070）董事會通過多項重要議案，2022年下半年每股現金股息為1.8元；2022年財務報告，每股稅後EPS為3.16元，獲利實績為歷年最佳。今（17）日開盤開在平盤價34.5元。

董事會決議通過2022年下半年盈餘分配案，擬配發每股現金股利1.8元。加計2022年上半年盈餘分派的每股0.73元股息（已於2023年1月發放），2022年盈餘分配每股2.53元現金股息，配發率約80%。

2023年股東常會擬訂於2023年6月12日假高雄市楠梓科技產業園區從業員工服務中心舉行。

長華*2022年第4合併營收為48.7億元；毛利率為23%；歸屬於業主淨利為2.37億元；第4季稅後EPS為0.35元。

2022年長華*合併營收為218.59億元，年增6%；毛利率為23%，較2021年上升3個百分點；營益率為15%，比2021年上升3個百分點；稅前淨利45.01億元，年增46%；歸屬業主淨利為21.64億元，比去年同期成長25%；每股盈餘為3.16元，相當於賺進3.16個資本額。

長華*表示，雖受到俄烏戰爭、中國大陸疫情封城、全球通膨升息等外在環境政經因素影響，消費性電子及半導體產業鏈運作受到衝擊，但由於車用及工控等晶片需求維持強勁，抵銷部份消費性晶片低迷需求，使長華2022年業績仍持續成長，包括營收、毛利率、營益率、淨利、EPS等皆創歷史新高。