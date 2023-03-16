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Meta攜手台北市電腦公會 台灣AR黑客松即日起報名起跑

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta在2022年成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」，攜手各界從文化藝術、經濟商業、社會公益等多面向，持續在台投入資源推動台灣元宇宙發展。今日宣布與台北市電腦商業同業公會(TCA)、資訊工業策進會共同合作，舉辦首屆「Meta 台灣 AR 黑客松」，3月19日舉辦賽前交流會，廣邀全台創作者一起發揮創意，透過 AR 科技，幫助公益團體推廣倡議以提高大眾對社會議題的關注，為台灣共創更美好的元宇宙未來。

Meta 台灣公共政策總監陳奕儒表示，XR人才是促進產業迅速成長的根本，Meta致力於XR人才的培育。去年我們啟動元宇宙培訓學院，為台灣培育更多 AR（擴增實境）新銳創作者。今年首度舉行Meta 台灣 AR 黑客松，期待能吸引更多台灣優秀的 XR 進階創作者，將其專業與創意貢獻至台灣公益團體，推廣重要社會議題，並支持數位內容生態圈發展。

Meta 台灣AR黑客松以社會公益為主題，合作夥伴中華民國更生少年關懷協會、現代婦女教育基金會、臺灣野灣野生動物保育協會、台灣展翅協會、台灣同志諮詢熱線協會出題。3月19日下午舉行賽前交流會，幫助AR創作者更了解公益團體欲解決的痛點或倡議主題，也同時促進創作者社群之間的交流，進而共同組隊參賽，另有元宇宙培訓學院專業講師暨 AR 創作者黃新、曾揚智一起出席分享過去參賽及創作經驗。歡迎對參與AR創作有興趣的各界人士參與，更多詳情請參考https://www.arhackathon.tw/

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