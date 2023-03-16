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投資熱絡 我半導體設備進口較五年前大增1.2倍

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

台積電（2330）等半導體大廠近年擴增資本支出，加上台商投資熱絡，財政部今（16）日發布統計通報指出，台灣資本設備進口已連五年成長，累計增幅達86%，其中進口半導體設備是最主要動能，較五年前成長逾1.2倍，占比也成長至五成左右。

財政部表示，儘管近年先後面臨美中貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，但台灣資本設備進口仍連五年成長，從2017年進口406億美元，至2022年進口753億美元，創下新高，較五年前大增八成六。

其中有近六成的成長是由半導體設備進口所貢獻，2022年進口363億美元，較2017年成長逾1.2倍，占資本設備進口48.3%。

財政部指出，今年前二月半導體設備進口54億美元，年增16.3%，占資本設備進口比重上升到50.3%。

除半導體設備成長，財政部統計也指出，近年政府推動綠能，推升風力發電機組進口需求，也帶動相關資本設備進口。

從進口國來看，去年資本設備進口來源以日本占19.4%最多，其次則是來自美國18.3%，第三則是來自中國大陸16.1%；半導體設備進口國家，則以來自荷蘭占23.4%最多，其次是美國21.4%，第三則是日本占比21.3%。

財政部表示，隨全球晶片製造競爭加劇，國內廠商對製程提升及擴產需求殷切，其中半導體設備自荷蘭購入比重居冠，主因半導體製程所需的掃描對準機獨占鰲頭。

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