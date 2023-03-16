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北檢搜索約談英業達前主管4人 對手仁寶：提供必要協助
英業達（2356）與仁寶（2324）伺服器官司大戰持續，北檢今發動二度搜索，約談江男與前員工共4人辦公室及住所共8處，仁寶今（16）日公告法務部調查局台北市調查處至本公司調查本公司員工所涉案件，仁寶強調，本公司並非被告，亦非被搜索人，對公司營運及財務並無影響。
仁寶指出，法務部調查局台北市調查處至本公司調查本公司員工所涉案件。因應此，本公司基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重訊說明。其次，本公司於調查過程中依法配合協助調查，並提供相關資訊及必要協助。
仁寶強調，台北市調查處至本公司調查本公司員工所涉案件，本公司並非被告，亦非被搜索人，本公司依法配合協助調查，基於偵查不公開，本公司對於調查局之偵查予以尊重，惟本次事件對於公司營運及財務並無影響。
值得一提的是，仁寶並未對外說明，調查局搜索原因及涉案事件。據了解，此事為英業達仁寶官司後續。先前英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前江姓代理處長等3人，2017年跳槽仁寶電腦後，遭英業達指控竊走多項營業機密，造成公司鉅額損失，2019年被台北地檢署依違反營業秘密法起訴。
英業達經持續清查，又發現江男與3名主管、工程師另涉嫌竊取公司其他技術性營業秘密，北檢今發動二度搜索，約談江男與前員工共4人辦公室及住所共8處，全案依違反營業秘密法偵辦中。
對於是否是與英業達官司，仁寶發言體系指出，不予評論。
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