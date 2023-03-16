不畏PC產業逆風 藍天今年NB出貨量逆勢看增一成

藍天（2362）不畏PC產業逆風，靠著「小而美」及搭上中國大陸市場解封的優勢，藍天預計今年NB出貨量年增11%，是台系筆電代工廠中，唯一喊出今年出貨量逆勢增長雙位數的廠商，加上通路事業及轉投資有望重回正成長趨勢，法人預估，藍天今年每股純益（EPS）上看3元，大幅優於去年1.41元表現。

展望2023年，藍天認為，雖整體筆電產業尚在庫存調整階段，業界普遍認為去年首季高基期下，今年第1季出貨量年減雙位數係正常情況，但藍天庫存水位一向控制得宜，去年第4季通路客戶已經快速調整庫存，藍天全年筆電庫存周轉天數也由前期54天降至39天。

大陸為藍天最大PC市場，由於客戶整體庫存壓力較低，在當地解封、消費信心逐步回溫下，加上英特爾及輝達今年相繼推出新品，藍天上半年將搶攻618購物節商機，樂觀期待4、5月啟動拉貨潮，預計首季NB出貨量將優於去年第4季，第2季季比、年比皆為正成長。

據了解，藍天上半年預計NB出貨80萬台，全年目標出貨180萬台、年增11%，是台系筆電代工廠中，唯一釋出今年出貨量增長雙位數的廠商，顯見藍天「小而美」定位及搭上大陸市場解封商機的優勢。

整體而言，藍天對今年筆電事業「審慎樂觀看待」，但仍需觀察俄烏戰爭、升息、匯率等問題；此外，藍天去年營益率8.64%，今年預計將重回雙位數水準，主要是因藍海策略加上通路事業沒有疫情租金補貼影響。

在通路事業方面，藍天指出，大陸這三年疫情反覆衝擊實體店面業績，百腦匯致力於維持商家黏著度，給予疫情租金補貼，2022年租金收入29.9億元、年減4%，2023年隨著大陸開放疫情控管以及官方政策作多下，藍天預計，2023年喜迎解封，整體營運站回原租約基期，加上商場活動收入回溫，百腦匯重返正常營運軌道年增可期。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，2022年受疫情封控影響，全年稅後淨損人民幣1.82億元，嚴重影響藍天業外獲利挹注。不過，群光廣場百貨2023年截至2月份獲利較去年第1季成長超過15%，3月份加上女神節及春季化妝品節加持，預期今年首季群光廣場百貨業績、獲利能夠穩步揚昇，全年隨著人流提增，獲利回復疫情前榮景可期。

法人預估，藍天通路事業及業外去年虧損主要是因降利補貼，及信用減損呆帳影響，今年在少了相關負面因素，加上大陸解封人流回到實體商場，藍天百腦匯及轉投資群光廣場百貨獲利重回正軌，加上NB事業營運有望優於去年，法人預估，藍天今年每股純益上看3元，大幅優於去年1.41元表現。