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群聯、技嘉力挺陽明交大前瞻積體電路設計實驗室

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
半導體界共同培育高階晶片設計人才 力挺陽明交大前瞻積體電路設計實驗室 左至右為陽明交大林奇宏校長、電子研究所陳柏宏所長、技嘉科技葉培城董事長、群聯電子鄺宗宏資深執行副總、AMD 林建誠資深副總。陽明交大/提供
半導體界共同培育高階晶片設計人才 力挺陽明交大前瞻積體電路設計實驗室 左至右為陽明交大林奇宏校長、電子研究所陳柏宏所長、技嘉科技葉培城董事長、群聯電子鄺宗宏資深執行副總、AMD 林建誠資深副總。陽明交大/提供

國立陽明交通大學今（16）日攜手技嘉科技（2376）與旗下子公司技鋼科技、群聯電子（8299）、AMD及SK海力士，於陽明交大舉行捐贈儀式及前瞻積體電路設計實驗室的全新開幕儀式，為培育台灣下一代高階晶片設計人才及研究發展共盡心力。

陽明交大李鎮宜副校長，同時也是前瞻積體電路設計實驗室主持人表示，半導體人才的培育已是國家安全層級，陽明交大在半導體領域研究為國內佼佼者，在IC設計、製程、材料等領域培育出許多半導體菁英人才，引領台灣半導體產業於國際上占有一席之地。成立至今已有三十多年歷史的前瞻積體電路設計實驗室(IC Design Lab)，每年更是培育超過五百名學生，成為半導體高階IC設計的重鎮。今日支持的企業夥伴，提供了業界最先進的產品設備，協助陽明交大共同打造尖端伺服器，同時建立教學客製化的高階運算平台，不僅提升與優化積體電路教學實驗室的運算能力，對於共同培育半導體晶片設計產業發展所需的高階人才有所助益。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯跟陽明交大有非常深遠的情感與淵源。秉持著飲水思源之情，群聯攜手AMD、SK海力士、與技嘉科技，各自提供最先進的產品，包括CPU、企業級SSD控制晶片、3D快閃記憶體、伺服器主機等，共同打造並捐贈尖端伺服器，盼能共同為培養未來的半導體與電子產業人才盡一份心力。

SK海力士台灣分公司董事長薛光前先生表示，基於與群聯電子有長期合作夥伴關係， SK海力士提供伺服器等級快閃記憶體，結合群聯最先進的控制晶片，提供企業級SSD讓陽明交大實驗室，透過擴大產學合作以深耕高等教育並回饋於社會。

技嘉與技鋼科技董事長葉培城先生則表示，作為台灣科技產業的領導品牌，技鋼提供卓越性能的伺服器，將有助於實驗室加快研究速度，提高教學效率，進一步提升台灣半導體產業的國際競爭力。

AMD資料中心解決方案事業群台灣區資深業務副總經理林建誠表示，AMD持續推動高效能運算技術的創新，此次與業界夥伴們攜手為陽明交大提供的伺服器及運算資源，不僅具備現代安全功能，且更加提升演算效能與效率。期望為台灣的科技產業與人才培育挹注更多動能及尖端技術，以推動高效能運算與資料中心等重要領域持續創新發展。

陽明交大前瞻積體電路設計實驗室在業界夥伴們力挺下的設備全面提升，加速高階晶片設計人才與產業的接軌，同時也期許在產學共創的人才培育平台上，再造另一兆元的半導體晶片設計產業，讓台灣半導體產業鏈持續在國際上發光發熱。

左起：陽明交大王蒞君院長、李鎮宜副校長、技嘉科技侯智仁總經理、技嘉科技李宜泰總經理、技嘉科技葉培城董事長、</p><!--7--><p> 林奇宏校長、群聯電子鄺宗宏資深執行副總、AMD 林建誠資深副總及陳柏宏所長。陽明交大/提供
左起：陽明交大王蒞君院長、李鎮宜副校長、技嘉科技侯智仁總經理、技嘉科技李宜泰總經理、技嘉科技葉培城董事長、

林奇宏校長、群聯電子鄺宗宏資深執行副總、AMD 林建誠資深副總及陳柏宏所長。陽明交大/提供

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