美系外資喊買環球晶目標價655元 股價逆勢上漲
環球晶（6488）去年營收、獲利雙創新高，董事長徐秀蘭透露，下半年將逐漸恢復拉貨動能，美系外資最新報告調高評等及目標價，由中立調高至買進，目標價由405元調高至655元；台股今（16）日大跌，環球晶逆勢上漲，再衝破500元關卡，盤中漲幅逾3%。
環球晶去年合併營收702.9億元，年增15％，毛利率43.2%，稅後純益153.7億元，年增29.5%，每股純益35.31元；截至去年第4季底，預收貨款超過397.3億元，為史上最高。
美系外資看好環球晶獲利前景及投資價值，預估環球晶今明年營收年增分別為4.5%、16.5%，毛利率將分別為42.5%、43.1%，每股純益分別達45.76元、54.55元。
美系外資調高評等及目標價，環球晶今日逆勢上漲，早盤以493元開高，一度拉升至506元，終場收505元，上漲17.5元，漲幅3.58%。
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