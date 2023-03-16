談台美工作文化差異 張忠謀妙提工程師太太

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席半導體世紀對談和晶片戰爭作者Chris Miller互動，張忠謀並提到台美工作文化差異，並妙提工程師太太對工程師半夜出門修幾台不會多問。

Chris今日和張忠謀在台上互動提到，用國際化對半導體產業來看，所有國家都要買晶片但不是大家都有產能，製造也集中在某些國家，因為成功的產業政策與商業模式仍很關鍵。

張忠謀立刻說，這就是我要提出異議的地方，這就是因為這幾個國家有競爭優勢的地方才會讓製造集中，而美國則是fabless集中的地方擁有優勢，而台灣、南韓與日本的優勢則在製造，最重要的是人和工作文化，晶片業24小時機台不能停否則成本很高。

張忠謀提到，「曾有人說過若半夜一點設備故障在美國、隔天早上8點才會有人來修理，但如果在台灣半夜兩點就修好了，因為工程師半夜接到電話吵醒之後就會準備出門，太太問怎麼了，這位工程師說機器故障了要出門，太太就不會繼續問而是回去睡覺。這就是工作文化。」