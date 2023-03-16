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日月光中水回收量破3000萬噸 等同2座阿公店水庫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日月光中水回收達到3000萬噸的新里程碑，今天上午在綠科技教育館舉辦慶祝活動，高市府水利局長蔡長展（右）頒贈獎座。圖／高市水利局提供
日月光中水回收達到3000萬噸的新里程碑，今天上午在綠科技教育館舉辦慶祝活動，高市府水利局長蔡長展（右）頒贈獎座。圖／高市水利局提供

半導體封測大廠日月光高雄廠附設中水回收廠，2015年起運作至今累計回收水量3000萬噸，供給網絡從楠梓科技產業園區的第一園區延伸至第二園區。高市水利局表示，日月光的中水回收量超過2座阿公店水庫，供水嚴峻之際顯得難能可貴。

日月光中水回收達成3000萬噸里程碑，今天上午在楠梓科技產業園區綠科技教育館舉辦慶祝活動，高市府水利局長蔡長展頒贈獎座，表彰日月光高雄廠在中水回收再利用的節水成果。蔡長展說，日月光的節約水量超過2座阿公店水庫，現正處於水情吃緊的抗旱時期，中水處理對於日月光高雄廠區供水角色更顯重要，期許產業都能落實水資源「減量、回收、再利用」。

高雄市3月8日起水情燈號由綠轉黃，夜間10點過後減壓供水。蔡長展表示，乾旱現象可能持續，市府與水利署去年底已經合作啟動高屏溪抗旱井工程，並將鳳山、臨海兩座再生水廠每日增產1.3萬噸再生水，減少工業端對自來水的需求。

日月光中水回收廠累計回收水量達到3000萬噸，中水回收廠的供給網絡延伸至楠梓科技產業園區第二園區，每滴水均至少使用三次。

日月光中水回收量已達3000萬噸，今天上午在綠科技教育館舉辦慶祝活動。圖／高市水利局提供
日月光中水回收量已達3000萬噸，今天上午在綠科技教育館舉辦慶祝活動。圖／高市水利局提供

日月光 抗旱 水庫

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