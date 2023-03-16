英特爾拚代工會威脅台積？張忠謀:它從頭到尾都在自己的舞池跳舞

台積電創辦人張忠謀與《晶片大戰》作者克里斯‧米勒今日對談時，針對英特爾跨足晶圓代工及是否能憑藉擴大投資，滿足美國晶片自給自足，米勒回應恐怕不會那麼容易；張忠謀則引用輝達執行長黃仁勳的話說：「台積電已經學會和400個夥伴一起共舞，但英特爾從頭到尾一個人在舞池跳舞！」張忠謀說：「我認同他的說法」

張忠謀今日與比他年紀小了快一甲子的《晶片大戰》作者米勒對談時，盛讚他寫的書，他說「對一個作者最大的盛讚，就是我希望這本書是我寫的！」

不過，張忠謀笑著說他大概也沒辦法寫出這樣內容的書，這本書他看了中英文版，可說是懷舊之旅，因為作者提到的人物，幾乎他都見過，如今已有一半的人已過世，他應是僅存的人物之一。

至於他對此書的小小指正，是台積電在創立時，政府確實有出資55億元，擔任台積電出資人，但政府希望他能爭取國際大廠投資，因而才爭取到飛利浦入股28%，其餘則找資金雄厚的企業和富豪。

政府在台積電成立七年上市後就急著賣股，飛利浦接著也出清。政府急著賣光，在張忠謀力勸下，最後才在僅剩6%縮手，他也感謝政府後來有聽他的建議，沒有再賣股了。