M31去年營收與獲利同寫歷史新高 今年可望持續雙位數成長

全球矽智財領導供應商-円星科技 (M31 Technology，M31) 昨(15)日召開法說會，2022年新案需求暢旺帶動授權金強勁增長，權利金的規模也因新案進入量產，自去年下半年呈現倍數成長，2022年全年合併營收較前一年成長34.4%，達新台幣13.6億元。全年歸屬母公司的淨利為新台幣3.79億元，年增超過五成，每股盈餘為新台幣12.16元，年度營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄，並維持100%的高毛利率。

M31在2022年擴大企業經營規模，持續投入7奈米以下先進製程的開發，儘管下半年全球經濟放緩，M31仍能憑藉前瞻研發的自主技術實力與全球領導廠商合作深化夥伴關係，逆勢成長。在高階手機晶片、高效能運算、人工智慧等對運算速度有高度要求的應用領域，美系客戶加快高速傳輸介面IP規格升級及製程微縮進程，對3奈米和5奈米開案量大幅提升。而與量產製程有高度依存性的基礎元件IP，隨著全球半導體晶圓產能新增供給陸續釋出，全球晶片設計業者亦面臨需分散生產基地風險的壓力，對晶圓製造各製程節點所需要的基礎IP元件庫，需求持續增長。

M31已是亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業矽智財供應商，在各國積極發展半導體自主化之際，中國大陸市場的新案開發量持續強勁成長，在先進製程發展受到美國禁令阻礙下，大陸廠商轉往成熟製程布局，而M31在28奈米以上已有通過晶圓驗證並布局完整的IP解決方案，有望進一步搶占成熟製程矽智財的中國市場。在終端應用方面，M31的車用晶片IP通過安全技術標準認證，接連獲得美國、日本一線車用晶片大廠的訂單，將以此良好的優勢基礎，持續投入車用產品的開發與驗證。

展望2023年，總經理張原熏表示，儘管首季面對淡季效應加上工作天數減少，權利金的營收表現會受到晶圓代工廠產能利用率下降而受到壓抑，但晶圓廠客戶從去年第4季起陸續恢復新製程技術平台的開案動能，M31今年已經展開與晶圓代工廠16奈米以下製程平台的合作案。不論在超低功耗基礎元件IP與高速傳輸介面IP，M31都將陸續有先進製程產品問世，而面對總體經濟環境變化、半導體庫存調整期等不確定性因素，公司將謹慎應對，2023年全年營收持續挑戰雙位數成長。