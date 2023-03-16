銅鑼科學園區 環差過關

因應力積電等半導體業者、Google資料中心有意進駐苗栗銅鑼科學園區，國科會竹科管理局提出環境影響差異分析報告，昨（15）日順利通過環評大會審查，環評委員要求強化出海口潮間帶監測，並與地方溝通。

據竹科所提資料，考量未來營運需求，擴增用水、用電量，原本用水量為每日1.6萬噸，變更後達3.56萬噸，增幅1.2倍；用電量從原本174.7MW（百萬瓦）成長到476.83MW，成長1.7倍。先前初審階段，環委就對用水、用電劇增提出質疑。

竹科先前指出，擬進駐的晶圓代工業者，產品規畫為12吋晶圓約20萬片、6吋化合物半導體晶圓約1.5萬片，若加上資料中心廠商，合計預估用水量約每日2萬噸，用電量約314MW。

竹科管理局提出再生能源承諾，新進駐或擴廠的晶片廠或資料中心承諾RE100，逐步達成100%使用再生能源之目標，在取得許可或營運一年後，綠電占比達20%，在2025年達25%，2040年達45%及2050年達100%。對於再生水使用規畫，要求晶片廠須配合竹科管理局規畫使用再生水，用水量達終期水量時，提升製程用水回收率至86%以上。