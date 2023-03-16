處分紫光持股 鴻海進帳240億
鴻海昨（15）日公告，處分大陸投資事業紫光集團有限公司案，交易相對人煙臺海秀應在3月15日前，以不低於人民幣53.8億元（約新台幣240.16億元）或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格，或各方另行一致同意的其他價格的最高者支付轉讓價款。其中，煙臺海秀已依約支付全部轉讓款人民幣53.8億元至興微基金帳戶。
鴻海旗下工業富聯在2022年7月時，透過持股99.99%的興微基金，斥資人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州），晟粵（廣州）再持有北京智廣芯控股20%股權，北京智廣芯控股透過司法重整取得紫光集團100%股權。
不過，鴻海2022年12月公告，興微基金處分晟粵廣州所有持股，處分總金額人民幣53.8億元，等同於鴻海集團對紫光集團間接持股降為零。
鴻海指出，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵（廣州）、再轉投北京智廣芯，最終投資紫光案，因已屆年底且程序尚無法定案，為避免此案延宕可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，決定處分紫光集團持股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言