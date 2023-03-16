提升獲利 廣達、仁寶衝刺非PC業務

面對筆電出貨量衰退，廣達、仁寶今年持續衝刺非PC業務，包括伺服器、車用電子、穿戴裝置與智慧手機等，持續以毛利較高的非PC產品，來提升獲利。

廣達表示，伺服器產業受整體大環境影響，預估今年成長幅度僅個位數百分比，不如往年都是雙位數百分比成長的幅度。由於大型投資皆已在過去兩年陸續完成，因此廣達預估今年資本支出約100億元，較去年的169億元減少40.82%。

雲端伺服器近年成為廣達營運動能之一，去年筆電市場逆風，筆電占廣達全年營收比重首度低於五成，反觀雲端伺服器占比則逾四成。

廣達表示，調降今年伺服器市場展望，主因年初以來陸續聽到客人因應環境變化，調整訂單所致，對全年雲端伺服器成長目標從雙位數成長，下調至個位數成長，但也反映過去幾年雲端事業快速成長，規模基期墊高。

不過，廣達持續看好車用電子發展，認為是令人期待的領域，不論是傳統車廠，或是新創車廠，廣達都有布局。

仁寶總經理翁宗斌表示，今年仁寶非PC產品持續以兩位數百分比的幅度成長，主要成長力道來自智慧手機、穿戴裝置、伺服器、車電等，今年業績逐季回溫，上下半年營收比重為45：55。

他表示，仁寶近年持續強化非PC產品成長，包括車電、伺服器、智慧醫療與AIoT等產品，都是按照目標達成雙位數百分比成長，對毛利貢獻也比較好，仁寶持續想辦法提高毛利，增加獲利，這是今年的營運方向。