衝刺全球布局 鴻海資本支出上看千億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海衝刺全球布局，今年包括美國、墨西哥、泰國、印度、越南與中國大陸等地產能持續擴張，去年資本支出約979.35億元，今年挑戰千億元水準。

鴻海董事長劉揚偉昨（15）日預告，今年資本支出將高於去年，接下來會愈來愈高，營收也會愈來愈大，包括墨西哥、美國、印度、越南、中國大陸與東南亞（泰國）都持續布局。

法人關注鴻海美國俄亥俄州廠，是否受惠美國降低通膨法（IRA）。劉揚偉回應，在IRA之前，鴻海就在美國布局，是因為區域製造的趨勢，隨著美國端出IRA，鴻海在俄州廠除了做整車組裝，還有電池芯，電池包，EEA的電子件，都是發展方向，這對當地產業會有非常大的幫助，美國政府也支持，「IRA對我們當地發展相當有利」。

美國 鴻海

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