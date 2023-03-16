劉揚偉：鴻海強攻三產品線

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海董事長劉揚偉昨（15）日於法說會上表示，今年將積極衝刺雲端網路產品、電腦終端產品，以及元件其他產品三大類產品線。

其中，電動車零組件營收今年上看千億元，呈現數倍成長；AI伺服器營收去年已經超過2,000億元，今年在ChatGPT爆紅之下，雲端服務供應商（CSP）與AI伺服器需求強勁，鴻海一定會受惠。

劉揚偉強調，鴻海2022年的伺服器營收約近兆元，當中AI伺服器約占20％，營收規模超過2,000億元，雖然市場有疑慮，但也有更多客戶選擇了鴻海，使得市占率不斷擴大。

他說，AI伺服器近期因為ChatGPT爆紅，大家都明顯感受到「需求相當強硬」，但是要成為一個穩定的生意，還是需要一段時間沉澱。整體來說，CSP與AI伺服器強勁需求，將對鴻海伺服器事業帶來持續的貢獻。

電動車方面，他說，去年集團車用零組件營收約200億元，今年預估將達到500億到1,000億元，並將全面與傳統車廠、新創車廠展開合作。新的電控和傳感器的產品線今年內展開之際，電芯和電池包測試驗證和製造也會在今年進行；美國自駕牽引機整車和換電電池模組預計近期開始生產，Model C將在今年出貨。

電腦終端產品方面，他說，鴻海爭取到更多市占率，今年可以顯著成長。

元件和其他產品方面，他表示，集團相關元件營收規模超過1兆元，營收規模占比約15%，今年成長新動能包括聲學元件、半導體元件、軟體等，傳統機構件和光學模組也將隨市場趨勢成長。

營收 伺服器 鴻海

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