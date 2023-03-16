NB代工雙雄 今年出貨不妙

全球前二大筆電代工廠廣達、仁寶昨（15）日均預期本季筆電出貨量衰退，龍頭廣達季減幅度高達二成，仁寶也會比上季衰退10%。展望2023年，仁寶雖預期第2季出貨量將回升，但全年仍將下滑10%至15%；廣達雖未釋出全年展望，業界預期也難逃二位數衰退。

法人指出，廣達、仁寶筆電代工客戶群涵蓋蘋果、戴爾、惠普、華碩、宏碁等全球筆電品牌，兩大筆電代工廠今年出貨量均走弱，凸顯疫情帶來的筆電強勁需求紅利完全退散。

廣達昨天公布去年第4季稅後純益89.86億元，季減2.9%，年減3.2%，每股純益2.33元。去年度稅後純益289.57億元，年減14%；毛利率5.5%，每股純益7.51元，為歷史次高，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股利6元，配發率79.9%，以昨天收盤價81.3元計算，殖利率約7.38%。

展望本季，廣達表示，今年前二月合併營收為1,734.22 億元，年減 9.4%，3月雖有季底拉貨效應，但礙於首季是傳統淡季，加上去年上半年基期較高，預期單季筆電出貨量將較去年第4季與去年同期下滑，季減幅度約兩成。

仁寶昨天舉行法說會，公布去年第4季稅後純益10.74億元，季減47.35%，年減66.37%，每股純益0.25元。去年稅後純益72.88億元，年減42.3%，每股純益1.67元，為近三年低點，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.2元，配發率72%，以昨天收盤價24.25元計算，殖利率約4.94%。

仁寶認為，本季是今年筆電出貨谷底，第2季出貨回升，估將季增5%，下半年筆電業績持續看好，全年筆電出貨則下滑10%到15%。 圖／經濟日報提供

庫存方面，仁寶總經理翁宗斌說，正按照計畫去化當中，預期下個月就去化得差不多了，後續就看客戶狀況，樂觀者就多拿一些貨，保守就少拿貨。

外傳大客戶戴爾2025年要撤離中國大陸，翁宗斌指出，客戶沒有這個規畫，但分散風險確實是大家既定的方向，仁寶越南廠已經準備好了，墨西哥也有廠，可以因應客戶需求，沒有問題。

他預估，2025年時，仁寶非大陸產能可達40%，其中，越南工資便宜，但初期設立需要成本，尤其零組件仰賴從大陸運過去，都會增加成本，但是效率做出來之後，就會有競爭力。仁寶越南廠目前生產筆電與手機等產品。

展望2024年，他說，2024年消費性產品一定會非常好，因為筆電作業系統改朝換代，消費者要更新產品，原本預期相關趨勢應該在今年發生，但目前看來會延到明年。