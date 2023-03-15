鴻海出清紫光集團持股 收到人民幣53.8億元

華碩智慧手機事業從最初以大眾為目標的ZenFone系列，轉型走到聚焦小眾市場的電競手機ROG Phone，只是發展將近十年，至今事業體仍未轉盈，不過，在電競手機大本營中國大陸，華碩主要競爭對手陸廠黑鯊科技因經營不善，近期驚傳大幅裁員及欠薪，這個「天上掉下來的禮物」，是否是華碩手機事業意外能轉盈的關鍵？

2023-03-15 18:08