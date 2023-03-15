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鴻海出清紫光集團持股 收到人民幣53.8億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團。美聯社
鴻海集團。美聯社

鴻海（2317）今（15）日公告，處分大陸投資事業紫光集團有限公司案，交易相對人煙臺海秀應在2023年3月15日前，以不低於人民幣53.8億元（約新台幣240.16億元）或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格，或各方另行一致同意的其他價格的最高者支付轉讓價款。其中，煙臺海秀已依約支付全部轉讓款人民幣53.8億元至興微基金帳戶。

鴻海旗下工業富聯是在2022年7月時透過持股99.99%的興微基金，斥資人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州），晟粵（廣州）再持有北京智廣芯控股20%股權，北京智廣芯控股透過司法重整取得紫光集團100%股權。

不過，鴻海2022年12月公告，興微基金處分晟粵廣州所有持股，處分總金額人民幣53.8億元，等同於鴻海集團對紫光集團間接持股降為0%。

鴻海指出，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵（廣州）、再轉投北京智廣芯，最終投資紫光案，因已屆年底且程序尚無法定案，為避免此案延宕可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，決定處分紫光集團持股。

鴻海 人民幣

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