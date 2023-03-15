SJC2受阻 中華電：全球投資近30條海纜、暫未影響營運

近期國際媒體報導，傳出中國以審查為由阻撓行經南海的海纜建設，包含中華電信（2412）等電信業者投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工。中華電信指出，SJC2國際海纜由多國電信業者共同投資，本案原預定2021年底完工，海纜作業因故延後，目前皆由海纜聯盟處理中。

中華電信強調，全球投資近30條海纜，具有多重路徑及備援整體考量，SJC-2海纜延後暫未對整體營運造成影響。另新近投資建設中之APRICOT海纜，以經菲律賓及印尼海域為主，可有效分散海纜區域，達到提升頻寬及多重備援之效。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，中國大陸在主權爭議不斷的南海海域，企圖影響控制跨國電信基礎建設，不僅拖延審核程序，甚至將管控範圍延伸中國領海以外，迫使企業繞道而行或是工程延宕，因此增加額外費用，其中，台灣中華電信投資的SJC2電纜也受到影響。

SJC2海纜是由中華電信 、中國大陸的中國移動、柬埔寨創為公司、Facebook、日本KDDI、韓國SK電信、新加坡電(Singtel)及越南VNPT等公司共同推動籌建。

當時投資SJC2時，中華電信指出，仰賴SJC2穩定且高速的傳輸能力來提供多樣化的5G應用服務，SJC2的高頻寬承載能力，將為台灣在未來幾年的全球經濟地位奠定堅實的基礎，尤其在政府積極推動新南向政策的當下，SJC2海纜的建設，能夠促進並進一步深化我們與東南亞國家間密切合作的關係。