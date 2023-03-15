拚臺灣AI評測驗證軌國際！工研院、MIH宣布開放電動車聯盟簽署MOU

工研院今（15）日宣布與MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）簽署合作意向書，將以AI評測與國際接軌為主軸，協助聯盟產業制定AI評測標準，如駕駛行為偵測系統、車規資安等，期望完備國內制度並接軌國際，搶攻國際市場。

想像未來開車時會有虛擬助理回應，或一同討論決定邁向目的地。未來汽車將變成人們第二個生活空間，ChatGPT的熱潮為AI應用服務掀起無限想像，也讓各界關注AI規範與標準制定。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院過去在數位發展部數位產業署、經濟部技術處的AI計畫支持下，結合產學界的夥伴，已累積了大量的資料與模型以及深厚的技術能量。而針對可信任AI，工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」的智慧化致能技術當中的人工智慧技術領域，也已納入可解釋AI、AI模型保護、兼顧隱私及資料保護等相關技術之規劃。去年工研院更舉辦「2022可信任AI國際研討會」，掌握國際動態。此次攜手MIH簽署MoU，希望在產業面，提升我國智慧化產品國際競爭力，並藉由全球相互認可，NML國家度量衡實驗室與美國NIST、法國LNE、英國NPL建置與合作評測實驗室的規劃，促使臺灣AI技術與應用接軌國際。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，AI技術已被普遍使用於車輛軟體及晶片中，例如，自動駕駛的車輛辨識、行人辨識、紅綠燈辨識；駕駛者行為偵測系統（Driver Monitor System；DMS）也使用AI技術來偵測駕駛者的疲勞程度及酒駕的可能性。MIH與工研院合作，邀請工研院加入成為測試與認證（Test & Certification）工作小組中的共同主席，專責共同建立AI評測標準，作為未來AI技術應用於車輛上準確度、安全度及強健度（Robustness）等的指標，提供AI技術信任度，以提升車輛軟硬體的可靠性並促進整車安全。

智駕車不僅車廠要合規，整車或系統、次系統也必須有測試驗證。因此MIH聯盟也相當關注AI發展趨勢及應用，因此此次雙方合作有四大面向，工研院持續觀測國際AI最新資訊法規，分享第一手國際資訊；產官學研共同探討推動臺灣與國際接軌的AI產業規範與標準；同時，視聯盟產業需求討論輔導提供相關專業技術力；整合並協助聯盟會員爭取資源，並提供產業訂定標準、規範、成立實驗室等所需之技術資訊，期望共同強化我國AI智慧駕駛發展。

工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，規劃智慧化致能技術的人工智慧技術領域，期望支持智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用領域發展出的創新系統及應用服務。今年更將聚焦「可信任AI」相關技術前瞻研發，期望發展值得信賴的AI技術，甚至驅動產業促發更多的應用可能，厚植我國產業實力。