快訊

確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

撐不住！彰化排隊名店不二坊蛋黃酥 4月起每顆漲到50元

我友邦再減1？宏都拉斯總統：已指示外長和中國大陸建交

商研院取得ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院取得「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，由商研院院長王建彬偕同副院長兼資訊長張皇珍共同接受艾法諾國際公司授予證書，肯定商研院資訊安全管理業務，與國際資訊安全標準接軌。 圖／商研院提供
商研院取得「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，由商研院院長王建彬偕同副院長兼資訊長張皇珍共同接受艾法諾國際公司授予證書，肯定商研院資訊安全管理業務，與國際資訊安全標準接軌。 圖／商研院提供

為響應政府資安政策，強化系統防護安全，商研院取得「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，由商研院院長王建彬偕同副院長兼資訊長張皇珍共同接受艾法諾國際公司授予證書，肯定商研院資訊安全管理業務，與國際資訊安全標準接軌。

根據上月出爐的《Digital 2023: TAIWAN》數據調查顯示，在台灣網路使用者總數來到2,168 萬人，相當於全台90.7%的人口。網路使用發展成熟卻也帶來令人擔憂的資訊安全問題。商研院院長王建彬表示，「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，擁有完整的資訊安全管理系統標準，其主要目的為協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力。

王建彬更進一步說明，為響應政府政策、重視資訊安全，商研院自去年9月開始導入ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，不僅定期召開資訊安全會議，同時亦全力推動ISO 27001資訊安全驗證，更於年底通過TAF認證，達到全院落實資安政策。

商研院副院長張皇珍表示，商研院藉由ISO 27001驗證的推動，持續優化院內現有資安制度；取得ISO27001驗證過程，作業繁複，資訊室同仁除了頃全力之外，同時也積極辧理全院同仁的資安教育訓練及宣導等，以建構商研院完整的資訊安全管理體系，達到資訊機密性、完整性和可用性的要求。此外，也可降低資訊安全事件帶來的威脅與衝突，滿足「資通安全管理法」法令法規要求，更可穩固國際永續經營競爭力及其他經濟價值力。

資安

延伸閱讀

【即時短評】老故宮轉型新故宮 數位之路為何困難重重

宏碁資訊去年獲利創高、EPS達11.35元 配7.5元現金股利

故宮國寶數千件圖檔遭駭賤賣 數位部給解方：推EDR偵測機制

影／故宮國寶遭陸駭入 邱臣遠批：數發部完全失職失能

相關新聞

商研院取得ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證

為響應政府資安政策，強化系統防護安全，商研院取得「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Secur...

尹啟銘：台半導體 不要被美牽著走

經濟部前部長尹啟銘昨天表示，台灣半導體產業成為全球矚目焦點，但此優勢能撐多久，有待政府的決心。他認為從產業地位，台灣應善...

環球晶：下半年恢復拉貨動能

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（14）日於法說會表示，受產業庫存調整影響，確實有客戶推遲長約拉貨...

陸若攻台 美將摧毀台積

美國川普政府任內最後一任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國大陸攻打台灣，美國會先摧毀台...

國巨：產品價格回穩了

被動元件大廠國巨昨（14）日受邀參加外資論壇時表示，本季受限於通路庫存持續調整與工作天數減少，營收、毛利率、營益率將較上...

和碩預期 今年營運持平

和碩共同執行長鄧國彥昨（14）日於法說會表示，受總體經濟不佳影響，和碩審慎看待今年營運，預估將持平去年。和碩積極轉型衝刺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦