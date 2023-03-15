商研院取得ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證

為響應政府資安政策，強化系統防護安全，商研院取得「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，由商研院院長王建彬偕同副院長兼資訊長張皇珍共同接受艾法諾國際公司授予證書，肯定商研院資訊安全管理業務，與國際資訊安全標準接軌。

根據上月出爐的《Digital 2023: TAIWAN》數據調查顯示，在台灣網路使用者總數來到2,168 萬人，相當於全台90.7%的人口。網路使用發展成熟卻也帶來令人擔憂的資訊安全問題。商研院院長王建彬表示，「ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，擁有完整的資訊安全管理系統標準，其主要目的為協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力。

王建彬更進一步說明，為響應政府政策、重視資訊安全，商研院自去年9月開始導入ISO 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，不僅定期召開資訊安全會議，同時亦全力推動ISO 27001資訊安全驗證，更於年底通過TAF認證，達到全院落實資安政策。

商研院副院長張皇珍表示，商研院藉由ISO 27001驗證的推動，持續優化院內現有資安制度；取得ISO27001驗證過程，作業繁複，資訊室同仁除了頃全力之外，同時也積極辧理全院同仁的資安教育訓練及宣導等，以建構商研院完整的資訊安全管理體系，達到資訊機密性、完整性和可用性的要求。此外，也可降低資訊安全事件帶來的威脅與衝突，滿足「資通安全管理法」法令法規要求，更可穩固國際永續經營競爭力及其他經濟價值力。