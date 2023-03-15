尹啟銘：台半導體 不要被美牽著走

經濟部前部長尹啟銘昨天表示，台灣半導體產業成為全球矚目焦點，但此優勢能撐多久，有待政府的決心。他認為從產業地位，台灣應善用優勢，結合有市場及應用需求的各個國家結盟，掌握話語權，利用「台灣半導體+Ｎ」的策略，延續台灣產業競爭力；但他提醒應慎防美國背後陰謀，不要被美國牽著鼻子走。

尹啟銘昨天發表新書「晶片對決」，他受訪指出，美中科技戰是貿易戰的延伸，自中國大陸加入世貿組織後，美國即成立專屬機構監視中方的各項產業規畫及行動；如今演變成晶片對決，儼然是當初美國與日本簽署「美日半導體協議」，大幅限縮日本半導體產業發展的翻版。

他表示，台灣半導體的優勢，就是最好的談判籌碼，即使籌碼不是很多，但政府應善用。

尹啟銘指出，他相信台積電未來在日本及歐洲，一定會站在商業立場考量才會設廠，不過在美中科技戰中，政府不應讓台積電單獨面對美國政府深層盤算，這些都是政府應檢討的地方，例如現在美國的晶片法案細則還附加很多限制條件，讓已赴美國設廠的台積電左右為難，這些都應在還未投資前，就應該由政府與美國談好。

他強調，未來美國還會運用各種話術，讓台灣成為牽制大陸的工具，政府應慎防美國背後陰謀。在地緣政治混沌之際，台灣要建立不可取代的地位，要在國際形成話語權，讓國際能看中台灣，須和各國以及下游產業結合，用「半導體+Ｎ策略」，強化台灣半導體產業競爭力，以及在全球半導體的領先地位。