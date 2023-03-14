前經長尹啟銘：美中科技戰 台灣應慎防美國背後陰謀

前經濟部長尹啟銘今天表示，台灣半導體產業成為全球矚目焦點，但此優勢能撐多久，有待政府的決心。他認為從產業地位，台灣應善用優勢，結合有市場及應用需求的各個國家結盟，掌握話語權，即採用利用「台灣半導體+N」的策略，延續台灣產業競爭力；但他鄭重提醒應慎防美國背後陰謀，不要被美國牽著鼻子走。

尹啟銘昨天在是發表他的新書「晶片對決」後，採用媒體訪問時，針對當前美中科技戰演變成晶片對決的局面，台灣如果避免捲入雙邊戰火，並在雙強爭戰中突圍。

尹啟銘被問到此問題，美中科技戰其實是貿易戰的延伸，自中國大陸加入世貿組織（WTO）後，美國即成立專屬機構監視中國的各項產業規畫及行動，他強調現在演變成晶片對決，儼然是當初與簽美國與日本簽署「美日半導體協議」，大幅限縮日本半導體產業發展的翻版。

尹啟銘說，台灣半導體產業現今取得全球領先地位，尤其台灣成為各國爭取前往設廠的對象，但在這一波各國都要發展自主半導體產業，美國持續加大對中國制裁之際，政府當局都未提應對策略，「感覺什麼都沒錯！」

他強調，台灣半導體具備的優勢，就是最好的談判籌碼，即使籌碼不是很多，但政府應該善用。例如美國要求台積電前去設廠，應和美國白宮政府談好，甚至同意補隊後才去，結果搞到台積電到美國廠設了、去年12月也辦了移機典禮，結果還沒公布晶片補助法案。

尹啟銘認，台積電決策層個個是菁英且睿智，赴美設廠一定是礙於美方壓力，是被迫的。結果廠設了，不只要5奈米，又進一步要求把3奈米也帶到美國，這些都是美國「晶片與科學法案」還未公布細節下，台積電就啟動建廠，給決策者的壓力可見一斑。

他相信台積電未來在日本及歐洲，一定會站在商業立場考量才會設廠，不過在美中科技戰中，政府不應讓台積電單獨面對美國政府深層盤算，這些都是政府應該檢討的地方，例如現在美國「晶片與科學法案」細則還附加很多限制條件，讓已赴美國設廠的台積電左右為難，這些都應在還未投資前，就應該由政府與美國談好。

尹啟銘強調，未來美國還會運用各種話術，讓台灣成為牽制中國的工具，政府應慎防美國背後的陰謀。在地緣政治混沌，他建議台灣要建立不可取代的地位，要在國際上形成話語權，讓國際能夠看中台灣，台灣要跟各國以及下游產業結合，用「半導體+N策略」，例如「半導體+AI人工智慧」「半導體+物聯網」「半導體+5G應用」等，強化台灣半導體產業競爭力，以及在全球半導體的領先地位。