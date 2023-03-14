中華電參加智慧城市展 以5G創新文化科技 秀廣結盟實力

中華電信（2412）表示，將於2023智慧城市展的台北與高雄展區展示多達18項產品與服務，並以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，並在文化科技的「高速影音串流：全息投影」與「5G Web AR/VR」展項中呈現「廣結盟」的實力。

今年智慧城市展中，中華電信表示，「高速影音串流：全息投影」展示以裸視即可欣賞的超擬真3D影像視覺效果，並可於現場攝影棚模擬異地共演、直播互動情境，打造超高畫質、低延遲、沉浸式的影音體驗。

此外，中華電信指出，「高速影音串流：全息投影」協助企業客戶依不同的使用與互動情境使用，包括劇場與演唱會的異地共演；博物館、觀光工廠、藝文單位的互動式導覽；亦可設置於商演、展覽、企業中投影人像進行遠距解說，強化科技互動體驗與視覺震撼，為客戶與創作者提供新亮點。利用5G高速率低延遲的特性，中華電信結合影音串流平台的雲端智慧運算和高效壓縮串流技術，提供超高解析度且即時的影像傳輸，加強優化高速影音串流的互動技術。

隨著近年5G及行動終端設備進步與普及，AR/VR技術已逐漸融入生活。中華電信推出輕量化的「5G Web AR」，讓一般使用者只需透過手機內建的瀏覽器即可進行AR體驗。今年於中華電信攤位上，更以數位博物館典藏「鐵殼磁石式電話機」，以及與國立臺灣博物館合作，將實際典藏「布袋戲偶頭-三頭六臂」、「台灣大鍬形蟲」製作成AR內容進行展示。

除了遊戲娛樂以外，中華電信認為，透過接合AR/VR技術為民眾帶來更多生活體驗上的方便性及趣味性，目前中華電信已成功將5G結合AR/VR應用於各活動中，例如各縣市燈會活動、原住民部落AR數位導覽及VR互動教學等。

中華電信認為，智慧城市不再是未來的趨勢，而是現在進行式。中華電信力拼文化產業數位轉型，已將相關技術導入多種場域，如商演展覽、全息異地共演演唱會等。