影／尹啟銘「晶片對決」發表 評台積電赴美決策應檢討

經濟部前部長尹啟銘下午舉行「晶片對決」新書發表會，對於半導體業的未來，尹啟銘表示，台灣要創造不可取代的地位，要在國際上形成話語權，讓國際能夠看中台灣，台灣要跟各國以及下游產業結合，用「半導體+N策略」，強化台灣在國際上的話語權，以及在全球半導體的領先地位。

對於台積電赴美設廠，尹啟銘說，以台積電傑出的經營表現，決策者有相當豐富的經驗，應該先跟美國談好條件後才赴美設廠，因為依台積電創辦人張忠謀的說法，在美國投資設廠成本高50%，而實際上是高於50%；他認為，既然要去，應該先談好條件，而非已經去設廠，甚至已完成移機典禮後，美國辦法才公布，還附帶那麼多條件，是很多人始料未及的。在經營決策上，應該檢討。