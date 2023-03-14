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智聯服務去年獲利翻倍 推動子公司IPO計畫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁集團旗下智聯服務（6751）2022年度營業收入達13.89 億元，年成長率為12.2%，稅後淨利達0.76億元，對比2021年更是有翻倍成長，年成長率達139%，營收及獲利雙雙創下歷史新高，全年每股盈餘4.05 元，營運表現亮眼。智聯服務亦於今日 (14) 董事會通過，擬配發現金股利每股3元，配發率約74%，以昨日(13)收盤價計算，殖利率約4.5%。

智聯服務持續深耕半導體業客戶，同時隨半導體業海外擴廠腳步，挾著宏碁集團全球資源，將服務觸角延伸至海外市場，2022年全年海外營收占合併營收比重已達21%，在高附加價值服務加乘下，全年合併毛利率亦提升了3個百分點，進一步挹注獲利的成長。

除了亮眼的業績表現外，智聯服務今日同步公告為配合子公司宏達服務股份有限公司(預計更名為宏碁創達股份有限公司，以下稱宏碁創達)申請股票上市(櫃)計畫，經董事會決議通過釋出部分宏碁創達本次現金增資可認購股份予智聯服務股東，意即智聯服務旗下子公司宏碁創達啟動邁入資本市場的腳步，成為宏碁集團最新一隻「小老虎」，智聯服務亦升級成為集團陳俊聖董事長口中「猛虎」，猛虎和老虎的區別，在於猛虎是集團內已上市櫃的公司，這家公司旗下又有能獨立進入資本市場的子公司。

宏碁創達成立於2019年11月，專精於資訊人力委外服務，近年來在景氣變化快速情形下，客戶對於人力委外服務的商業模式接受度逐漸提高，也帶動宏碁創達的業績成長。除了提供給客戶無後顧之憂的專業資訊人力委外服務外，在現在半導體及電子產業亟需專業人才的情形下，宏碁創達亦提供了企業和優秀人才的媒合機會，成為新的潛力人才庫來源，對於企業、員工乃至於整體就業市場，皆有正面的幫助。在業績有良好表現的情況下，宏碁創達規劃進入資本市場，期望藉由資本市場的資源，擴大營業規模，在提供給客戶最佳化服務的同時，也形成高科技人才就業市場的正向循環。

宏碁 資本市場

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