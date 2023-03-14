運動結合科技應用 手機化身健身教練

科技日新月異，就算宅在家，手機也能化身健身教練。衛福部國健署、國科會等跨部會推廣運動科技，今天下午發表首年成果會，現場還提供互動體驗，感受科技如何讓運動融入生活。

鑑於科技與運動加乘，行政院制定「台灣運動x科技行動計畫」，並由衛生福利部國民健康署、國科會、數位發展部等跨部會合作，自111年至115年期間執行運動科技應用與產業發展專案管理計畫，今天下午舉行首年成果發表會。

衛福部常務次長周志浩致詞指出，計畫主要目的除推展運動科技運用，同時發展相關產業，大家都知道健康很重要，也知道要活就要動，運動才會健康，卻有100種不運動的理由，例如擔心運動傷害、不知道怎麼運動等。

周志浩說，透過科技介入就能克服運動困難，包括減少運動傷害等，還可以自我監測，更精確掌握身體狀況，讓更多人知道運動是有趣的，既然是對身心有益的工具，當然要推廣。

國健署長吳昭軍會中接受媒體聯訪表示，整合跨部會資源，並結合國內ICT技術，打造運動新模式，帶動國人運動風氣及相關產業發展；第1年共10個縣市參與，遍及醫療院所、社區、運動中心等不同樣態場域，讓運動融入生活。

國健署表示，運動科技應用與產業發展專案管理計畫以運用新興運動科技發展為框架，連結地方產業及運動科技業者的資源，鼓勵民眾參與多元場域的體驗，同時透過健康數據的收集，持續回饋並優化整體服務模式，建立政府、產業及民眾三贏的局面。

例如高雄市長青中心及運動中心導入為期3個月的AI體感運動訓練及實際課程體驗，同步開發App，提供學生、上班族及長者各族群的運動課程，讓參與者在家也能隨時隨地運動。

雲林縣則與雲林科技大學合作，發展「全能運動王體適能檢測」及環狀運動系統，民眾來體驗不僅可以在手機看到運動歷程，還能拿到「雲林幣」，可兌換雲林伴手禮外，也可在觀光工廠及休閒農場抵用，民眾獲得健康又帶動產業發展，打造健康生活環境。