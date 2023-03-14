和碩攻電動車 車載事業目標營收兩年內比重突破一成

代工大廠和碩（4938）今（14）日舉行法說會，集團近年全力轉型搶進新事業，包含電動車（EV）的車載事業、伺服器及5G O-RAN業務，和碩共同執行長鄭光志表示，期盼含車載事業營收占比從現在個位數，在兩年之內突破一成。

和碩電動車最大客戶為特斯拉（Tesla），車用事業也有部分傳統車廠客戶。針對和碩電動車競爭布局，鄭光志分析，和碩在規模及設計能力方面，還是著重在電子零組件，而過去集團在機構件、電力元件也有布局，可以期待機構件組合有一些新產品發展。

和碩目前電動車業務業績每年都以雙位數成長，被視為主要轉型增長事業。鄭光志強調，希望電動車營收占比能從現在個位數，兩年內可以突破一成。

和碩近年重回伺服器領域，鄭光志強調，「和碩在伺服器不是從0開始，過去有默默做ODM，甚至少部分代工產品，但過去著力點沒這麼大。」

鄭光志指出，和碩2-3年前整隊重新出發，雖然業界已經有很多同業占有一息之地，但和碩有自己策略及目標，希望今年明年能有好的成果。

就市場機會面來看，鄭光志分析，車載及伺服器對和碩來說較大成長市場為北美。至於5G O-RAN在發展中國家較有優勢，東南亞可能是公司率先介入的市場。

而5G O-RAN部分，由於仍是新領域，整個產業仍在開發生意模式，但和碩介入較早，與幾個大廠都有合作，和碩預計今年內將有小量產品出貨，但對營收貢獻仍小。